El campo clama contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, más concretamente, contra algunos de los ministros que forman el gabinete, como Alberto Garzón, Teresa Ribera o Yolanda Díaz, debido a las medidas desarrolladas, o a la falta de ellas, y que tienen impacto en el sector. “Faltan al respeto al mundo rural”, señalan desde Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, a pocos días de que tenga lugar la manifestación del 20M.

Ante la desesperación que vive el campo, asociaciones de ganaderos, agricultores, cooperativas agroalimentarias o comunidades de regantes; además de la caza y la tauromaquia, se han unido para protestar. Acusan al ejecutivo de imponer leyes desde el desconocimiento que dificultan la subsistencia de la España rural.

Entre las peticiones, que hace el campo español, muchas hacen referencia al agua. Piden planes hidrológicos adaptados al futuro del sector agrario, con más inversiones para la modernización de los regadíos y para realizar obras de regulación que refuercen la lucha contra los efectos de inundaciones y las sequías. Distintas organizaciones coinciden en señalar que las últimas medidas del Gobierno en este sentido no son suficientes para compensar los daños.

Demandas de la España rural

Asimismo, demandan la reducción de las tarifas eléctricas que están ahogando al mundo rural y la aplicación de la doble potencia en el sector, además de la aplicación de un IVA reducido para suministros de riego. Estas cuestiones recaen sobre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A decisión del departamento que dirige Teresa Ribera, el Gobierno también incorporó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al lobo.

Ahora, los manifestantes piden su retirada, así como la de la ley de protección y derechos de los animales, impulsada por el ministerio de Ione Belarra. En contra, exigen la aplicación de políticas de bienestar animal que no impidan el desarrollo de actividades dentro del mundo rural.

La España vaciada también pide unas condiciones de contratación laboral que permitan la temporalidad y estacionalidad intrínsecas del sector. “La reforma laboral no tiene nada que ver con el campo”, apunta el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien se lamenta de que los productos agrarios no hayan subido un 38%, como lo ha hecho el salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018.

Más allá de las cuestiones relacionadas con la cartera de Yolanda Díaz, el campo recuerda las últimas polémicas generadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ruegan que se preocupe del sistema de doble etiquetado que dé información exacta de la procedencia de los alimentos. Entre las distintas peticiones, también se encuentran la implementación de un plan de choque ante el incremento de los costes agrarios y la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar que los precios cubran los costes de producción.

Manifestación del campo el 20M

“Esperamos que el Gobierno no le dé la espalda al sector y desarrolle las medidas que le estamos pidiendo cuento antes”, apunta Barato. Fuentes de la organización destacan que lo importante para el campo español es que se intensifique el diálogo con el Ejecutivo para conseguir la aprobación de las peticiones. Si no, opinan, no habrán conseguido mucho.

La manifestación está convocada por la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Alianza Rural y todas las entidades que las conforman. En todo momento, los organizadores han querido dejar claro que la protesta “es por y para el mundo rural”, dejando a un lado la ideología política.

Las previsiones apuntan que en ella participarán más de 200.000 personas y que llegarán a la capital española más de 1.500 países procedentes de distintos puntos del país. Debido a la gran afluencia estimada, los organizadores han tenido que cambiar el recorrido de la manifestación.