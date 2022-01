La patronal de los agricultores, Asaja, continúa negociando con el Gobierno y los sindicatos mejoras a lo pactado en la reforma laboral, aprobada ya por el Ejecutivo mediante un real decreto el 28 de diciembre, para limitar el impacto negativo que tiene el texto en lo que se refiere a la temporalidad. La patronal presidida por Pedro Barato fue una de las que más dudas mostró internamente dentro de la CEOE a que la organización estampara su firma en el acuerdo. De hecho, en el Comité Directivo que aprobó la reforma laboral, Asaja se abstuvo, junto a Anfac y las patronales regionales de Cataluña y Madrid.

La CEOE ya negoció hasta el último minuto mejoras al texto para contentar a Asaja y Anfac, desde el jueves 24 de diciembre hasta la noche del lunes 27 de diciembre, día previo al Consejo de Ministros donde se aprobó el texto. Esas mejoras incluían, por ejemplo, que las sanciones a las empresas por cesar a un trabajador temporal sólo fueran dirigidas a los contratos de menos de 30 días -la sanción es de 26 euros-.

Pese a ello, para Asaja no es suficiente y siguen negociando cambios que podrían incluirse en la tramitación parlamentaria del real decreto si finalmente se introduce algún cambio más. Todo depende de si el Gobierno consigue que sus socios acepten el texto tal cual está, algo improbable. ERC, Bildu y PNV ya han advertido que votarán ‘no’ en el Congreso si no hay cambios. Tampoco votará a favor el PP.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la patronal de los agricultores se está centrando en conseguir reducir las trabas a los contratos temporales dadas las especiales características del trabajo de los temporeros. Entre las medidas a mejorar se encuentra la de subir de 90 a 120 días anuales -no consecutivos- el periodo en el que pueden hacer contratos temporales para las campañas habituales en el sector.

El Gobierno impuso este límite temporal después de eliminar el del 15% del total de la plantilla. Los sindicatos pedían 60 días anuales y la patronal, 120 días. Ese es el objetivo que busca ahora Asaja para su sector.

Además, se da la circunstancia de que los trabajadores que contratan las empresas del sector como temporeros que son de fuera de España pueden hacerlo por 120 días al año, mientras que si son españoles sólo podrían 90 días. Es una de las cosas que se está negociando para cambiar.

En el aire

En cualquier caso, la reforma laboral pactada por los agentes sociales está en el aire. Los socios del Gobierno quieren cambiarla al entender que no cambia la del PP de 2012 y, por ejemplo el PNV, quiere que prevalezcan los convenios autonómicos sobre el estatal. Pero si el Ejecutivo acepta cambiarla, será la patronal la que no firme definitivamente el acuerdo y Pedro Sánchez no podrá contar con esta victoria política -insisten hasta en el BOE que es la primera reforma laboral aprobada por consenso en 40 años-.

El margen son 30 días hábiles desde el 30 de diciembre, fecha de publicación en el BOE. En ese tiempo tiene que estar convalidada en el Congreso o tramitarla como proyecto de ley, lo que retrasaría su entrada en vigor varios meses.