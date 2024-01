El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de crear la paradoja de reducir el número de parados a la vez que aumenta la cantidad de beneficiarios de la prestación de desempleo. En concreto, el paro descendió en 130.197 personas en 2023 mientras que los españoles que cobran la ayuda aumentaron en 24.325 en comparación al año anterior, en ambos casos según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este miércoles.

Uno de los motivos de esta disparidad existente entre el descenso de la contratación, los beneficiarios de la prestación y el número de parados es la cantidad de fijos-discontinuos que cobran la ayuda. Estas personas no computan como desempleados aunque no estén trabajando.

Sin embargo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz no ofrece el dato de la cantidad de contratados que se encuentran en esta situación. Las estadísticas de Trabajo incluyen a los fijos-discontinuos que no trabajan dentro de los demandantes de empleo ocupados, 1.206.599 personas. En julio, algunos expertos afirmaron que el número de fijos-discontinuos que no trabajan era de 671.487 personas.

Otro de los maquillajes estadísticos del Gobierno aparece por los ERTEs. Este mecanismo permite suspender temporalmente el contrato de un trabajador pero, aunque se encuentre sin trabajo, el afectado no computa como parado. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de octubre, 14.444 personas se encuentran en un ERTE ya sea con suspensión total o parcial. Los que sufren una suspensión total son 10.696 españoles.

El aumento de beneficiarios de la prestación por desempleo en 2023 hasta 1.824.163 rompe la tendencia a la baja desde el récord marcado en 2020 (2.381.723 personas) por culpa de la pandemia del covid. Así, esta cifra bajó hasta 1.821.130 personas en 2021 y hasta 1.799.838 en 2022, acompañando la recuperación de la economía tras el desplome del PIB del 10,8% en 2020.

Esta ruptura confirma que la mejora del empleo pregonada por el Gobierno no es real e implica un deterioro de la economía en los últimos meses de 2023, que se extenderá a 2024 según los principales institutos de análisis económico.

Suben los funcionarios

Asimismo, el dato de empleo está inflado por la creación de puestos dentro de la Administración. Sólo entre febrero y marzo de 2023, el Estado creó 35.000 nuevos funcionarios tanto en la administración pública y defensa como en educación y sanidad, gestionadas estas últimas por las comunidades autónomas.

Además, la contratación cayó un 15,6% en 2023, 2.866.138 contratos menos que en 2022. Los contratos indefinidos sufrieron una reducción del 5,8% en un año. Dentro de ellos, los de tiempo completo descendieron un 7% y los de tiempo parcial un 11%. Por su parte, los fijos-discontinuos se desplomaron un 15,7%.

En definitiva, los datos de paro que ofrece Yolanda Díaz no tienen en cuenta a numerosas personas que no están trabajando y que cobran algún tipo de prestación por desempleo.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) percibe la verdadera situación frente al optimismo del Ejecutivo y muestra su preocupación por los datos de empleo: «A pesar del buen dato de afiliación, un contexto de enfriamiento y de incertidumbre podría acelerar el deterioro de la economía afectando al empleo, de ahí que resulte obligado redoblar los esfuerzos en términos de flexibilidad, contención de las cargas impositivas y adecuación de los costes laborales a ese marco incierto, promoviendo seguridad y estabilidad regulatoria que genere confianza en los inversores y priorice el mantenimiento y la creación de empleo».

Cae el paro en las comunidades del PP

La oposición al Gobierno también se da cuenta de que la estadística oculta datos negativos. Juan Bravo, vicesecretario de economía del Partido Popular (PP), ha afirmado este miércoles a través de la red social X que «la ralentización del mercado laboral no se puede tapar ni con el maquillaje de los fijos discontinuos».

La ralentización del mercado laboral no se puede tapar ni con el maquillaje de los fijos discontinuos. La menor reducción desde 2012, excluyendo 2020, a pesar de tener todavía más de 3,3 millones de parados efectivos. pic.twitter.com/HXeIqW8Gvy — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) January 3, 2024



El político ha advertido que los datos reflejan «la menor reducción desde 2012, excluyendo 2020, a pesar de tener todavía más de 3,3 parados efectivos».

Con todo, la estadística refleja que las comunidades en las que más descendió el paro son las gobernadas por el PP, a excepción de Canarias en la que la formación comparte mandato con Coalición Canaria. En concreto, los mayores descensos se vieron en:

Andalucía : -32.157 desempleados

: -32.157 desempleados Canarias : -15.315

: -15.315 Comunidad Valenciana : -13.722

: -13.722 Galicia : -12.718

: -12.718 Castilla y León: -9.376

En términos relativos, el mayor retroceso se dio en otra región gobernada por el PP, Baleares. En concreto, el paro de la comunidad autónoma insular cayó un 11,5%.