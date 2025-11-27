Madrid saborea Canarias con la campaña de Proexca y ASINCA de promoción y venta de productos de las islas

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, y el presidente regional de Asinca, Virgilio Correa Suárez, han presentado en rueda de prensa este lunes en Madrid la campaña “Desde Canarias” para productos de la marca Elaborado en Canarias, una iniciativa destinada a poner en valor el sello de origen de los productos canarios y promover su consumo en la península.

González de Vega y Correa han estado acompañados en la presentación del chef de los restaurantes del grupo Barbillon, Victor Ellin, quien ha realizado un showcooking en vivo para todos los asistentes con los productos de Canarias, resaltando su valor diferencial en el mercado.

La campaña de promoción y venta en península arranca con la participación de estas marcas: Gofio la Piña, Panna Y Pomodoro, Grupo Kalise, Maxorata, Jualex Canarias, Tirma, Arehucas, Ahembo – Clipper, Libbys, Bandama, Unicorf, Argodey Fortaleza y Ejove Laboratory.

González de Vega puso en valor la colaboración público – privada para acompañar a las empresas en su promoción exterior, a través de Proexca. “El mercado peninsular para nosotros es internacionalización, es un mercado exterior, por la complejidad que presentan las Islas. Para las empresas canarias poder comercializar en la península supone un esfuerzo extra”, añadió.

Correa también hizo hincapié en la dificultad que supone para las empresas canarias poder vender en la península ibérica pero también puso en la balanza que la demanda de los productos Elaborados en Canarias en el mercado peninsular cada vez es mayor. “Esta iniciativa no es solo una etiqueta de procedencia, sino una invitación a revivir la experiencia canaria sin salir de casa, una forma de redescubrir los lazos emocionales que unen a millones de visitantes con las islas y a miles de canarios que viven fuera con sus raíces. Para el arranque contamos con más de 100 productos con la intención de acabar el año con alrededor de 300”, manifestó.

El proyecto busca acercar los sabores, la identidad y la calidad de las islas a aquellos consumidores que, de un modo u otro, han sentido alguna vez su conexión con Canarias. La iniciativa parte de una idea clara: quien ha visitado las islas ya conoce los productos Elaborados en Canarias.

A continuación se presentó la campaña gráfica y la app en la que los consumidores podrán consultar en qué establecimientos pueden encontrar sus productos canarios favoritos.

Por la tarde, la presentación se llevó a cabo entre empresas y distribuidores, dándose un networking y una jornada de trabajo para poder convertir en embajador de Canarias a cada punto de venta de la geografía española que forma parte de esta iniciativa.

Binter Canarias ha participado también en este evento con el sorteo de 5 viajes de ida y vuelta en su ruta a Madrid para dar a conocer la conectividad aérea que existe entre la capital española y el archipiélago de mano de la compañía insular.