A.M.A. Seguros se sitúa entre las compañías mejor valoradas por sus asegurados tanto en seguros del hogar como en automóvil

A.M.A. Seguros ha obtenido un resultado destacado en el último informe de satisfacción elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recoge la experiencia real de sus socios. El estudio sitúa a A.M.A. como la aseguradora mejor valorada en seguros de automóvil y entre las tres mejor puntuadas en seguros del hogar, consolidando su posición como una de las entidades más apreciadas por los usuarios.

En el ramo del automóvil, A.M.A. encabeza la clasificación gracias a la alta valoración de los encuestados en aspectos clave como la indemnización o reparación, la atención recibida y la claridad en los trámites. La rapidez en la gestión de siniestros y el nivel de satisfacción general son otros de los puntos que la OCU destaca en esta edición.

En cuanto al seguro del hogar, A.M.A. figura entre las primeras posiciones del ranking, situándose como una opción especialmente valorada por quienes buscan un servicio eficaz, transparente y resolutivo. A este respecto, los usuarios destacan de manera particular el plazo de resolución, el importe de la franquicia y la satisfacción con la reparación o indemnización.

El informe de la OCU, titulado “Los usuarios valoran sus aseguradoras” y publicado el pasado 30 de septiembre de 2025 en su página web, evalúa criterios como la atención al cliente, la gestión de siniestros, las coberturas y el grado de recomendación. En todos ellos, A.M.A. obtiene una sólida puntuación, fruto del trabajo continuado para ofrecer un servicio de calidad adaptado a las necesidades del asegurado.

“Recibir esta valoración por parte de los propios asegurados es especialmente significativo para nosotros. Refleja el esfuerzo diario de todo el equipo y trabajadores de A.M.A. y nuestra vocación de servicio hacia quienes confían en esta casa. Seguiremos trabajando para ofrecer una protección excelente y una atención aún más cercana a todos los profesionales sanitarios y sus familiares”, ha señalado D. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo.

Este reconocimiento refuerza el papel de A.M.A. como mutua de referencia para los profesionales sanitarios y sus familias, destacando la combinación de solvencia, compromiso y calidad asistencial que caracteriza al grupo.