Lupina Iturriaga sobre el ‘open banking’ de Fintonic: “Podemos ayudar también a las grandes empresas”

El pasado martes, antes de dar comienzo el Vigo Global Summit 2023, un encuentro económico internacional que reunió a casi un millar de banqueros, empresarios y dos premios Nobel de Economía; Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintonic, atendió a OKDIARIO desde lo alto del Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo. La directiva compartió con este digital sus comienzos como emprendedora, pero también el nuevo horizonte de su fintech: las grandes empresas.

Tras cerrar a mediados del pasado mes de junio una ronda de financiación por 18 millones de euros -con capitalización de deuda y aportación de capital -, la primera fintech en contar con la licencia del Banco de España para prestar servicios de iniciación de pagos y agregar cuentas, Fintonic ahora suma 600.000 usuarios activos mensuales. Todo surgió de la necesidad de organizar las propias finanzas de sus fundadores.

Pregunta.- Lupina Iturriaga, madre de tres hijos y un cuarto, Fintonic, del que es cofundadora. Además conferenciante en el Vigo Global Summit 2023 y siempre emprendedora de reconocido éxito. Usted vivió en el extranjero y bebió de una amplitud de miras, ¿cómo se decidió a emprender y qué lecciones aprendió de ello?

Respuesta.- Viví fuera, luego vine a España y estuve trabajando un tiempo en banca y luego para la banca, con una consultora para bancos y cajas. Después, llegó una crisis a España importante y me dije: ¿qué puedo hacer yo para ayudar directamente a la gente? Entonces, con mi socio y cofundador Sergio Chalbaud, decidimos lanzar Fintonic en 2012.

Me dije, tenemos que ayudar a la gente para que entiendan cómo organizar sus finanzas, controlen a dónde se les va el dinero y ayudarles a conseguir esos préstamos, que entiendan lo bueno o lo malo que son para el banco. Les dábamos su perfil crediticio y con nuestro marketplace de préstamos les ayudamos a conseguirlos. Todo salió un poco de la pasión de ayudar. A mí me pasaba con mi marido: no sabía organizar mis finanzas, no sabía por qué era buena o mala para el banco ni cuándo me vencía el seguro. Fintonic puede ayudarnos, que sea el aliado de las personas para que mejore nuestro bienestar, nuestras finanzas del día a día. Al final, hemos ayudado a más de un millón de personas y creo que era algo que se necesitaba.

P.- ¿A qué retos se enfrentan los emprendedores en la actualidad y qué consejos les trasladaría usted para tener éxito en sus respectivos sectores empresariales

R.- Todo el mundo sabe que emprender es como una montaña rusa. Los emprendedores deben entender que la idea no es lo más importante, sino cómo la ejecutes, que tengas un plan muy definido y desde el principio, ya empieces a pensar en esos ingresos que tienes que tener positivos a futuro. Hay que pensar en un negocio sólido donde ejecutar es lo más importante. Por tanto, el equipo con el que estés es fundamental y ahí yo pensaría mucho con qué socios voy a estar. Yo, por ejemplo, con Sergio llevo toda la vida y ante lo bueno, ante lo malo, ante distintas circunstancias… Los emprendedores siempre somos optimistas pero pasas de todo. Es muy importante tener ese socio bueno que te acompañe y esos inversores que también piensen a ti en un futuro.

P.- Fintonic es una plataforma en la que los datos son clave. ¿Nos puede explicar un poquito más por qué?

R.- Fintonic al final es una empresa de datos. La gente agrega a sus cuentas y lo que hace Fintonic, a través de distintos algoritmos, es darte recomendaciones -te manda alertas, te ayuda a organizarte- para que mejores tus finanzas o para que no se te pase el seguro y te lo renueven automáticamente. Por ello, desde el principio tuvimos muy en cuenta la protección de datos y hemos invertido mucho dinero en seguridad para ayudar a los usuarios, que los datos fueran suyos. Es muy importante porque, entender tu dato, te da poder; para ser tú el que controla a tu banco, a tu compañía de seguros, a la de la luz. Imagínate: el primer año ahorran de 2.000 a 5.000 euros utilizando la aplicación de Fintonic, gracias a las recomendaciones que les damos.

P.- Junto al análisis de datos y al crédito de consumo, su fintech ha impulsado su actividad también en las soluciones de open banking tras la última ronda de inversión. ¿En qué consiste?

R.- El open banking y esta división nueva que hemos hecho es B2B. Después de tantos años ayudando al usuario final -las personas-, hemos visto que podíamos ayudar también de distintas maneras a grandes empresas y corporaciones: haciendo estudios anonimizados y agregados de estudios de comportamiento del consumo de las personas, de sus insights. Si tú eres una empresa: ¿cómo es tu marca?, ¿cómo es el perfil de tu cliente: qué le gusta, qué no le gusta, cómo interactúa con tus competidores? ¿Cuando hay una campaña de marketing, cómo les afecta o cómo no?

Para tomar decisiones estratégicas es fundamental entender el dato en profundidad. Como estos no son datos de encuestas, sino datos online reales, puedes entender el comportamiento de la gente en este momento: ¿por qué consume más o menos? ¿Cómo es su salud financiera? Respecto al open banking, aunque tenemos nuestra propia financiera, aparte de todo el marketplace donde están todas las entidades, también hemos visto que nuestro ecosistema -Fintonic- es pequeñito y tenemos que ir a una estrategia más grande, incluso a Europa y España: para los bancos, las compañías de seguros y los ecommerce, por si ellos también quisieran utilizar estrategias de open banking.

Como nosotros fuimos los primeros en hacerlo y somos los líderes, hemos decidido lanzar esta línea para agregación de datos, categorización, para que tengan herramientas de un software as a service para admitir riesgos, temas de scoring crediticio, para préstamos a gente que no conocen e incluso proveerles de herramientas de cross-selling. Si tienes unos clientes y te apalancas en nuestra tecnología white level pues puedes entender qué es lo que podrías ofrecerles -sus intereses-, para no ofrecer cualquier cosa.

P.- ¿Dónde está el límite de Fintonic?

R.- Yo creo que el límite está todavía lejos de llegar porque estamos enfocados en los préstamos al consumo, en ayudar en la economía de las personas en su día a día, en la educación con todos nuestros programas de finanzas -que eso es el Fintonic que todo el mundo consume- y luego, toda la parte del B2B que estamos lanzando con open banking.

Acabamos de lanzar esta división y yo creo que hay un hype en Europa con todo el tema y todas las posibilidades que nos ofrece: a gente que no conoces nada, ¿cómo le puedes ayudar utilizando esta ‘tecnología de agregación’? Siempre tienes que dar valor a los clientes. Entonces, creo que todavía está no sólo España, sino toda Europa por recorrer, porque realmente no hay casi players ahí que puedan hacer esto.

P.- Pues muchísimas gracias por haber atendido aquí en Vigo a OKDIARIO.

R.- Muchísimas gracias.