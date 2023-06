Dos premios Nobel sitúan a Vigo en el epicentro de la economía preocupada por la inteligencia artificial

Vigo lo ha vuelto a hacer. El pasado martes arrancó en la ciudad olívica el gran evento Vigo Global Summit, con el que el Consorcio de Zona Franca de Vigo celebra su 75 aniversario y que congrega durante dos días a dos nobeles de Economía ante la presencia de cientos economistas, financieros, banqueros y psicoanalistas. La situación inflacionaria, el cambio de hábitos de los trabajadores tras la pandemia y la inteligencia artificial se han erigido como las tres preocupaciones principales del mundo actual.

La Zona Franca de Vigo es la única de todo el noroeste de España. Desde esta punta de lanza de innovación, el Director técnico del Vigo Global Summit 2023 y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, abrió la jornada con una reflexión sobre las razonables «dudas de los ciudadanos» respecto de «qué carrera estudio, qué coche compro o dónde invierto». Y ante ello, «Vigo toma el camino del conocimiento y apuesta por hacerlo lo mejor posible con las herramientas analíticas de las que disponemos».

Capacidad de reconstrucción

Por su parte el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, subrayó la capacidad de reconstrucción de los vigueses y de cómo desde la Zona Franca «se ha dado durante 75 años apoyo a sus empresas». Por eso resulta importante reunirse «para ver cómo progresar en dos direcciones: la teoría económica y la práctica», anunciando a tal efecto el jefe del consistorio vigués su deseo de que este evento adquiera periodicidad bianual.

Un nobel muy positivo

Tras las intervenciones de las autoridades, llegó entonces el turno para la estrella de la tarde, el premio nobel de Economía, Paul Robin Krugman. Tras un análisis pormenorizado sobre la situación inflacionaria y la respuesta de los países a la pandemia, el economista realizó un podio de los principales retos a los que se enfrenta la Economía.

El oro fue para el cambio climático, la plata para el supuesto «crecimiento de fuerzas antidemocráticas» y, algunos puestos más atrás, la inflación. Respecto de esta última, Krugman optó por el ejemplo estadounidense, cuya inflación «aunque se incrementó, ya está bajando», aunque «aun no se ha reducido del todo». Además, prefirió no mojarse en política española cuando fue preguntado por el presentador, Xavier Fortes, y tímidamente subrayó que «fundamentalmente, sería mejor no tener esa deuda».

La primera jornada concluyó con una mesa de debate sobre el emprendimiento moderada por Antón Costas en la que participaron Bisila Bokoko, consejera delegada de BBES; Rudiger Ahrend, director del área de emprendedores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintonic.

El broche final lo colocó la psicóloga clínica Inma Puig, quien centró su intervención en los efectos de la pandemia y la importancia de cuidar los recursos humanos en las empresas: «El ser humano necesita el reconocimiento como el aire que respira, somos adictos a él. Llama la atención lo tacaños que somos dándolo».