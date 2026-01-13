Lo tenían en todas las casas de los años 90 y ahora IKEA lo ha vuelto a poner de moda: está arrasando

Durante años fue un básico silencioso en muchas casas. No era especialmente sofisticado ni llamaba la atención, pero no podía faltar ya que siempre estaba protegiendo la mesa en comidas familiares, celebraciones improvisadas o desayunos de diario. En los años 90, los manteles individuales de fibras naturales formaban parte del paisaje doméstico de muchas casas, sin que nadie les diera demasiada importancia. Pero hoy, varias décadas después, vuelven con fuerza ya que IKEA los está volviendo a poner de moda.

IKEA ha recuperado el estilo de muchas mesas de los 90 con un producto que está conquistando a quienes buscan una mesa más cálida, sencilla y con un punto artesanal. Se trata del mantel individual MÄVINN, una pieza hecha a mano con hojas secas de palmera que conecta directamente con esa estética natural que vuelve a colarse en los hogares. No es una moda pasajera ni un objeto puramente decorativo. Es funcional, resistente y tiene ese aire de que siempre ha estado ahí, que ahora vuelve a encajar perfectamente con las tendencias actuales.

Lo tenían en todas las casas de los años 90 y ahora IKEA lo ha vuelto a poner de moda

Quienes crecieron en los años 90 los recuerdan bien. Manteles individuales trenzados, generalmente en tonos naturales, que se colocaban plato a plato y que convivían con vajillas blancas, vasos sencillos y cuberterías sin demasiados adornos. Eran prácticos y cumplían su función sin más pretensiones.

Con el tiempo, muchos acabaron guardados en un cajón o sustituidos por manteles completos o mesas sin ellos. Sin embargo, el interés por lo natural, lo hecho a mano y lo sencillo ha devuelto protagonismo a este tipo de piezas. Y ahí es donde IKEA ha dado en el clavo. El modelo MÄVINN recupera ese concepto clásico, pero adaptado a los gustos actuales. El tejido de cuadros, elaborado con hojas de palma, no pasa desapercibido y aporta textura y personalidad sin recargar la mesa.

Un toque natural que encaja en cualquier mesa

Uno de los grandes aciertos de este mantel individual es su versatilidad. Funciona igual de bien en una comida informal que en una ocasión especial. Aporta calidez sin imponerse y combina fácilmente con platos blancos, cerámicas artesanales o cristalería sencilla.

El tono natural del material ayuda a crear una mesa acogedora, de esas que invitan a sentarse sin prisas. No hace falta una decoración elaborada para que luzca bien. Basta con colocarlo y dejar que haga su trabajo.

Además, al tratarse de piezas hechas a mano, cada mantel es ligeramente distinto. Esa pequeña irregularidad es parte de su encanto y refuerza la sensación de estar ante un objeto único, no ante un producto industrial más.

Práctico, resistente y pensado para el día a día

Más allá de la estética, el mantel individual MÄVINN cumple con creces su función práctica. Protege la superficie de la mesa del calor, de posibles manchas y del desgaste diario. También reduce el ruido de vasos y copas al apoyarlos, algo que se agradece especialmente en mesas de madera o superficies delicadas.

Sus medidas, 44 centímetros de largo por 34 de ancho, lo hacen cómodo para todo tipo de mesas, sin ocupar más espacio del necesario. Es lo suficientemente amplio para colocar plato, cubiertos y vaso sin sensación de agobio.

Incluye además una pequeña trabilla que permite colgarlo cuando no se está usando. Un detalle sencillo, pero muy útil para mantener el orden en la cocina o el comedor.

Materiales y mantenimiento sin complicaciones

El mantel está fabricado íntegramente con hoja de palma, un material natural que refuerza su aspecto artesanal. No requiere cuidados complicados ni tratamientos especiales. Para su mantenimiento, basta con secarlo con un paño seco.

No es un producto pensado para lavadora ni para sumergir en agua, pero su limpieza resulta sencilla si se utiliza con normalidad. Esto lo convierte en una opción práctica incluso para el uso diario, no solo para ocasiones especiales.

El precio también juega un papel clave en su éxito. Por 4,99 euros, es fácil tener varios para cada comensal sin hacer un gran desembolso. Ese equilibrio entre diseño, funcionalidad y precio explica por qué está arrasando en tiendas.

Un diseño con impacto social

Otro aspecto que IKEA destaca de la colección MÄVINN es su vertiente social. La marca colabora con empresas sociales de distintos países para diseñar estos productos y generar oportunidades de empleo para personas en situación vulnerable.

Este enfoque añade valor al producto y conecta con una forma de consumo más consciente, algo que cada vez pesa más en la decisión de compra de muchos clientes. No es solo un mantel individual, sino una pieza con historia detrás.

El éxito del mantel individual MÄVINN no es casual. Responde a una tendencia clara hacia lo natural, lo artesanal y lo funcional. En un momento en el que se busca simplificar y hacer los hogares más acogedores, este tipo de piezas encajan a la perfección.