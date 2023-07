Lo que te puede pasar si te vas de vacaciones cobrando una ayuda del SEPE

Estamos ya en pleno verano, y en este mes de julio muchas personas están ya disfrutando de sus vacaciones, mientras que otras lo harán en breve, o quizás esperarán al mes de agosto, pero quien más o quien menos hará algún viajecito, por corto que sea. Si estás cobrando el paro o cualquier otra ayuda del SEPE y pretendes irte de vacaciones debes tener muy en cuenta lo que puede pasar si lo haces y cómo debes actuar… ¡toma nota!

¿Se puede ir de vacaciones cobrando el paro?

Al llegar la época de vacaciones, a muchas personas en situación de desempleo que cobran el paro o cualquier subsidio o ayuda del SEPE les surge la duda de si se pueden ir de viaje y seguir cobrando el paro o si hay algún problema con ello. Antes de hacer las maletas y marcharte debes tener claros los requisitos que debes cumplir y pautas que debes cumplir si quieres ir de vacaciones cobrando el paro.

Ante la gran cantidad de consultas que llegan en esta época por este motivo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda en su página web que «durante el periodo en el que estás percibiendo prestaciones por desempleo no eres un trabajador en activo y, por tanto, no tienes derecho a disfrutar de vacaciones». Además, al estar en situación de desempleo cobrando una prestación has de cumplir con obligaciones como buscar empleo de forma activa, participar en acciones que incrementen tus posibilidades de encontrar trabajo y comparecer en el SEPE cuando así se requiera.

Aunque en base a todo lo anterior parezca que no puedes ir de vacaciones, lo cierto es que sí se puede, tanto por España como en el extranjero, siempre y cuando notifiques al SEPE tu intención de viajar. Es importante que tengas claro como hacerlo para no tener ningún problema, y puedes hacerlo dependiendo del viaje que vas a realizar:

Si viajas dentro de España…

En el caso de que vayas a viajar dentro de España, tienes un plazo máximo de 30 días para estar de viaje, ya que durante ese tiempo no podrás atender con tus obligaciones como desempleado, por ejemplo no podrás acudir a entrevistas de trabajo. Es recomendable avisar siempre antes de irte, para que el SEPE tenga en cuenta tu ausencia.

Si viajas fuera de España…

Si tus vacaciones van a ser al extranjero, únicamente deberás notificarlo al SEPE si vas a estar fuera por un tiempo inferior a 15 días en el periodo de un año, sea cual sea el motivo, así no te exigirán sellar el paro ni te requerirán de forma presencial para ninguna gestión durante ese tiempo. Si tu intención es pasar entre 15 y 90 días en el extranjero, dentro de un año natural, también deberás notificarlo, teniendo en cuenta que en este caso tu prestación se suspenderá y no se activará hasta que hayas regresado.

En el caso de este tiempo en el extranjero hay excepciones con las que no dejarás de cobrar tu prestación, como que el motivo sea realizar acciones de cooperación internacional o actividades solidarias. También se acepta como excepción que tu viaje sea para buscar empleo o realizar estudios con el objetivo de formarte profesionalmente.

De ninguna manera se permite irse de viaje al extranjero sin notificarlo, y las consecuencias de hacerlo pueden significar la pérdida de la prestación e, incluso, la devolución de lo cobrado «si te pillan».