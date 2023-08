Lo necesitas: este dispositivo vale menos 40 euros y te ayudará a ahorrar un dineral en el futuro

¿Te gustaría tener acceso a un mundo de entretenimiento sin gastar una fortuna? ¿Te imaginas poder ver tus películas, series, programas y deportes favoritos en tu televisor con solo decirlo? ¿Te apetece controlar tu hogar digital con tu voz desde el sofá? Si la respuesta es sí, entonces lo necesitas: este dispositivo vale menos de 40 euros y te ayudará a ahorrar un dineral en el futuro.

El dispositivo que vale menos 40 euros y que te ayudará a ahorrar

Las plataformas televisivas están hoy más a la orden del día que nunca. Sin embargo si deseas tenerlas todas en un mismo dispositivo y a la vez, ahorrar dinero ya que no vas a necesitar que tu televisor sea un Smart TV para usarlo, no puedes dejar escapar una oferta que solo puedes encontrar en Amazon. Se trata del Fire TV Stick Lite, el dispositivo más asequible de gigante del comercio electrónico para convertir tu televisión antigua en inteligente.

El Fire TV Stick Lite es un reproductor multimedia que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te permite acceder a una gran variedad de aplicaciones y servicios de streaming, como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más. Además, cuenta con la función de mando por voz Alexa | Lite, que te servirá para elegir contenido e iniciar la reproducción en múltiples apps. También puedes pedirle a Alexa que consulte la información del tiempo, atenúe las luces, te muestre el vídeo en directo de tus cámaras compatibles, reproduzca música en streaming y más.

El Fire TV Stick Lite tiene un precio de solo 34,99 euros y ofrece una reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Soporta formatos de imagen como HDR, HDR10+ y HLG, que ofrecen colores más vivos y realistas. También cuenta con sonido Dolby Audio, que te brinda una experiencia de audio envolvente. El dispositivo tiene un diseño compacto y discreto, que se oculta detrás del televisor. Su instalación es muy sencilla: solo tienes que conectarlo a la red eléctrica y al WiFi, encender el televisor y seguir los pasos para configurarlo.

Con el Fire TV Stick Lite podrás ahorrar un dineral en el futuro, ya que no tendrás que comprar un televisor nuevo ni pagar por canales o servicios que no usas. Podrás elegir lo que quieres ver en cada momento, desde películas y series gratuitas con apps como RTVE Play o YouTube, hasta televisión en directo con las suscripciones a DAZN, Atresplayer o Movistar+. También podrás escuchar millones de canciones con Amazon Music, Spotify y más. Y si tienes dispositivos de Hogar digital compatibles, podrás controlarlos con tu voz desde el sofá. ¡Hazte ahora con él y no te arrepentirás!.