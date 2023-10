Llegó para competir con Ikea y está huyendo de España: está cerrando todas sus tiendas

Ikea parecía imbatible en el sector de la decoración y de artículos para el hogar, pero hubo una marca que ha intentado plantar cara al gigante sueco abriendo numerosas tiendas en toda España. La idea era que los consumidores no pensaran en Ikea cuando tuvieran planes para redecorar su casa o para comprar todo tipo de utensilios para el hogar. Sin embargo, si pensamos en tiendas para el hogar probablemente la primera que se te venga a la cabeza sea Ikea y no es para menos. Una de las marcas que más posibilidades tenían de competir con Ikea desembarcó en España y, ahora, tras darse cuenta de que no puede competir con la enseña sueca ha decidido cerrar prácticamente todas sus tiendas… ¡no va a quedar ni una!

Adiós a las tiendas de A Loja do Gato Preto en España

A Loja do Gato Preto es una cadena de tiendas de decoración de origen portugués que se destaca por tener muchos de sus diseños inspirados en gatos, ya que estos animales incluso le dan nombre a las tiendas (La tienda del gato negro, en su traducción al español). Es una boutique muy elegante que tiene mucho éxito en Portugal y que llegó a España con la intención de hacerse con un pedazo del pastel decorativo, pero lo cierto es que la apuesta no ha terminado de salir del todo bien.

“Liquidación Total. Nuestra tienda va a cambiar su ubicación. Le atendemos por el momento en nuestra web”. Este es el mensaje que se puede ver en el local que A Loja do Gato Petro tenía en la calle Velázquez de Madrid, invitando al público a visitar su tienda online para disfrutar de todos sus artículos, en algunos casos con muchos descuentos. La realidad a día de hoy es que no es un traslado a otra ubicación, ya que está confirmado que será una de las cuatro tiendas que la cadena portuguesa tiene previsto cerrar en España en las próximas semanas.

En el año 2020, en plena pandemia, A Loja do Gato Preto tenía 25 tiendas en nuestro país para plantar cara al gigante Ikea, con un plan de expansión muy interesante y muchos planes, pero con la pandemia se recortaron los ingresos en un 38%, aunque rebajó sus números rojos. Ahora, tras los cierres ya realizados y los previstos, se va a quedar con tan sólo 8 tiendas en toda España: 2 en Madrid, 2 en Cataluña y 4 en Andalucía, todas ellas situadas en centros comerciales, por lo que ya no queda ninguna de las tiendas que estaban a pie de calle. Aunque las tiendas están desapareciendo y el plan de expansión ya no existe, lo que se dice ahora desde la cadena portuguesa es que tienen la intención de que la marca siga en España.