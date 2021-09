Si eres un gran amante de los dulces, te encantará saber que en Mercadona tienes una gama muy amplia de productos entre los que elegir bajo la marca blanca Hacendado con una relación calidad-precio inmejorable. Por supuesto, no son la opción más saludable y no están pensados para comer a diario, pero por comer de vez en cuando alguno de estos dulces no pasa absolutamente nada. ¿A quién no le gusta darse un capricho?

Brownie de chocolate

El brownie de chocolate llegó hace muy poco a los supermercados de la cadena valenciana, y ya se ha convertido en todo un éxito de ventas. Son pequeños bizcochos de chocolate con pepitas de chocolate en su interior. Se pueden tomar sin más o, si lo prefieres, calentándolos unos pocos minutos en el microondas.

Coulant de chocolate

Este es uno de los dulces favoritos de mayores y pequeños. Si todavía no lo has probado, te animamos a hacerlo porque es una auténtica delicia. En el paquete se incluyen dos unidades de chocolate belga, con un 22% de pureza. Basta calentarlos 20 segundos en el microondas.

Bizcocho de coco

El bizcocho de coco también es una de las grandes novedades de Mercadona en 2021. Elaborado con harina de trigo, huevo y azúcar, tiene una capa de coco rallado por encima que le da un toque muy especial. Una opción estupenda si tienes invitados en casa para servir como postre o merienda.

Muffinfs con chips de chocolate

Los muffins con chips de chocolate del Horno de San Juan están exquisitos. Se trata de un producto de pastelería que se puede tomar en cualquier momento del día: para desayunar, a modo de snack a media mañana o a media tarde… El paquete incluye cuatro unidades.

Magdalenas integrales sin azúcares añadidos

Y, por último, unas magdalenas 100% integrales sin azúcares añadidos, la opción más saludable de todas. Aún así, cada magdalena aporta 176 kilocalorías, así que tampoco es una buena idea tomarlas a diario. La bandeja incluye ocho unidades.

Como puedes comprobar, en Mercadona hay dulces para todos los gustos y preferencias. La variedad de productos es muy amplia, y lo mejor es que todos tienen un precio estupendo. Puedes encontrarlos tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online.