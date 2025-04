La 23º edición del ranking de los Best Workplaces ha reconocido en sus seis categorías, según el tamaño de sus plantillas, a las siguientes empresas como los mejores lugares para trabajar en España:

La compañía farmacéutica Lilly , 1ª posición (categoría más de 1000 empleados y empleadas).

La farmacéutica AbbVie , 1ª posición (categoría de 501 a 1000).

VARMA , empresa del sector consumo, 1ª posición, (categoría de 251 a 500).

La empresa tecnológica Redarbor , 1ª posición (de 101 a 250).

AMARIN , 1ª posición, compañía biotecnológica farmacéutica (entre 50 y 100).

, 1ª posición, compañía biotecnológica farmacéutica (entre 50 y 100). Minery Report, empresa de ciberseguridad, 1ª posición (categoría de 20 a 49).

Este ranking, elaborado por la consultora líder en identificar y certificar excelentes lugares para trabajar en todo el mundo, Great Place To Work, se basa en la percepción de los empleados y empleadas y en el análisis de la cultura organizacional para reconocer cada año a las empresas que desarrollan los mejores lugares de trabajo. La entrega de los reconocimientos tuvo lugar en la gala que se celebró el jueves de esta semana en Platea, Madrid.

Para la edición de 2025, Great Place To Work analizó el mayor número de empresas hasta la fecha: 452 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 425.342 trabajadores y trabajadoras. Además, la consultora ha entregado cinco galardones especiales que premian la excelencia de las empresas que generan un impacto en el negocio, las personas y la sociedad, junto con el prestigioso reconocimiento al «Mejor Directivo/a Best Workplaces 2025».

Con un foco especial en los esfuerzos por el cuidado del bienestar psicológico de las personas con las que trabajan, el premio Better for People recae en Cívica, perteneciente al sector de Tecnología de Información. Better for Business, un reconocimiento que tiene en cuenta los resultados de las dimensiones de Credibilidad y Orgullo en las encuestas, es para la empresa del sector de banca, Banca March.

El premio Better for the World lo reciben las compañías preocupadas por la sociedad, y en 2025 AMARIN es la organización que se lleva este título, referente en el sector biotecnológico y farmacéutico. El Mejor Directivo/a Best Workplaces es aquella persona que lidera un Gran Lugar para Trabajar, pero que también se preocupa por su gente, inspira a sus colaboradores y vela por el funcionamiento del negocio. Recae este premio en 2025 en la CEO de Publicis Groupe Spain & Portugal, Marta Ruiz-Cuevas.

Great Place to Work reconoce un año más a aquellas organizaciones que han sido capaces de crear culturas de alta confianza, situando el bienestar integral de sus colaboradores y colaboradoras en el centro de su estrategia.

¿Qué hace a una empresa el mejor lugar para trabajar en 2025?

Los valores que transmiten los Best Workplaces hacia sus equipos son la característica más destacada en el estudio de estos entornos de trabajo excelentes en 2025, junto con el trato recibido directamente por los empleados y empleadas.

El 95% de las personas que trabajan en estas compañías se sienten bien tratadas, independientemente de su rango, y el 93% perciben honestidad y ética en la forma en la que sus superiores conducen el negocio, los perciben cercanos, y sienten orgullo de pertenecer a la empresa.

Los Best Workplaces de 2025 son organizaciones que consiguen un clima laboral positivo donde al 91% de las plantillas les gusta asistir al trabajo y por ello están dispuestas a dar más de sí en su desempeño profesional. Un 90% manifiesta que se quieren quedar en esa compañía por mucho tiempo.

«Existen determinados valores que, cuando una empresa los hace suyos, involucrando a toda la comunidad, se convierten en realidad,

y nace una empresa líder. Hoy, tenemos a los Líderes empresariales reunidos que han sido capaces de obtener extraordinarios resultados de negocio cuidando a las personas de su compañía. Son ejemplos de congruencia, hacen lo que dicen que van a hacer. Para 9 de cada 10 de sus empleados y empleadas, sus líderes representan los valores que promueven», explica Nicolás Ramilo, director general de Great Place To Work España.

Los Best Workplaces también se caracterizan por tener espacios y líderes que fomentan la innovación: sus plantillas sienten que se le dan los recursos y equipos para hacer su trabajo (94%) y además, son involucrados en la toma de decisiones (85%).