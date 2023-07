Lidl saca el producto del verano para tu mascota: el chaleco refrigerante para que tu mascota vaya fresca y mona

El verano es una época del año que nos encanta a todos, pero que también puede ser muy dura para nuestros amigos peludos. El calor, el sol y la humedad pueden afectar a su salud y a su bienestar, por lo que es importante protegerlos y refrescarlos adecuadamente. Debemos extremar las precauciones con nuestras mascotas, ya que pueden sufrir golpes de calor de los que apenas nos daremos cuenta hasta que tal vez sea demasiado tarde. Por ello procura que beban agua, no sacarlos en las hora de máximo calor, y también elegir soluciones como la que ha sacado Lidl: el chaleco refrigerante para que tu mascota vaya fresca y mona.

El chaleco refrigerante para mascotas que arrasa en Lidl

Si quieres garantizar que tu perro esté fresco todo el verano, Lidl ha lanzado el mejor producto del verano para tu mascota. Se trata del chaleco refrigerante para perros que es un accesorio que se adapta al cuerpo de tu can y que le ayuda a mantener una temperatura óptima gracias a su efecto refrescante.

¿Cómo funciona? Muy sencillo: solo tienes que mojar el chaleco con agua fría, escurrirlo y ponérselo a tu perro. El tejido especial del chaleco absorbe el agua y la libera lentamente, creando una sensación de frescor que dura hasta 6 horas. Además, el chaleco tiene un diseño ergonómico y ajustable, con cierres de velcro y un orificio para el collar o la correa.

Ideal para que el perro lo lleve mientras lo paseas, o también si está en el jardín o sale a la terraza de casa, el chaleco refrigerante para perros de Lidl está disponible en tres tallas diferentes (S, M y L) y en dos colores (azul y rosa). Su precio es además el más económico de todos ya que solo te va a costar 5,99 euros y puedes encontrarlo en las tiendas físicas o en la web de Lidl.

Pero eso no es todo: el chaleco refrigerante para perros de Lidl no solo es práctico y funcional, sino también muy bonito y estiloso. Tu mascota lucirá un look veraniego y divertido, que seguro que llamará la atención de todos, dado que además cuenta con un color amarillo fluorescente que es también perfecto para verle si lo paseamos de noche o en lugares de poca luz.

Así que ya sabes, si quieres que tu perro disfrute del verano sin pasar calor, no dudes en hacerte con el chaleco refrigerante para perros de Lidl. Es el producto del verano para tu mascota, que irá fresca y mona por donde quiera que vaya.