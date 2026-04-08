La ley laboral lo avala: se permite el despido por irte de la oficina a la hora exacta en la que termina tu jornada laboral

Sí, la empresa puede proceder al despido por no cumplir con la jornada laboral. La ley permite tomar esta medida con los trabajadores que abandonen minutos antes su puesto de trabajo y lo hagan de forma reiterada. El Tribunal Supremo aún no ha dictado ninguna sentencia sobre esta materia, pero el Estatuto de los Trabajadores confirma en su artículo 34.5 que el trabajador tendrá que cumplir con su horario de trabajo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el posible despido por no cumplir con la jornada laboral… por cuestión de minutos.

Esto es un clásico que pasa en empresas de toda España: el trabajador que se marcha de la oficina a la hora exacta en la que cumple con su jornada laboral. Este es un hábito peligroso que realizan muchos trabajadores y que se podrán exponer a un despido procedente si se hace de forma reiterada. ¿El motivo? Si una persona sale por la puerta cuando se han cumplido las ocho horas de jornada laboral, se entiende que ha abandonado su puesto de trabajo minutos antes. Esto puede pasar desapercibido un día, pero si esto se convierte en rutina, podría tener problemas.

El Estatuto de los Trabajadores toca este tema en su artículo 34.5, en el que hace referencia a la «jornada», dentro de la sección 5.ª del «tiempo de trabajo». En su punto número 5, deja claro que «el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo». Así que la consigna es clara: el trabajador tendrá que llegar a su puesto de trabajo a la hora exacta y abandonarlo conforme se cumpla su jornada laboral.

En caso de que esto suceda de forma reiterada y el trabajador no haga caso a las indicaciones de la empresa una vez haya recibido un toque de atención, lo normal sería que esta actitud desemboque en un despido procedente. El Tribunal Supremo no ha dictado sentencia sobre esta materia, pero es puro sentido común: si no cumples con el horario previsto en tu jornada laboral, el despido procedente puede estar cerca, con lo que ello puede suponer para el trabajador.

El despido por no cumplir con la jornada

El tema de un posible despido por abandonar la oficina en la hora exacta es un tema que se ha convertido en tendencia en distintos medios de comunicación y por ello desde Newtral se han puesto en contacto con varios expertos en la materia que han dado su opinión sobre ello: la conclusión es que esta conducta reiterada podría desembocar en un cese.

«Para que un despido esté justificado, no debería tratarse de un incumplimiento cualquiera, sino de uno grave, en el sentido de que debe haber reiteración y por un tiempo de cese del trabajo importante», dice a este medio Jesús Cruz, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Sevilla. Este experto en la materia también deja claro que: «La obligación del trabajador es estar trabajando hasta que llegue su hora de salida».

Así que la recomendación es clara: todo trabajador debe abandonar su asiento en la oficina cuando termina su jornada laboral y posteriormente salir por la puerta de la oficina. Si esto no es así y la empresa te hace llegar un aviso, es aconsejable seguir las directrices de los jefes, ya que la ley laboral les avala en este caso. El Tribunal Supremo es cierto que no ha dictado sentencia sobre ello, pero la lógica impera: hay que cumplir con la jornada laboral en el puesto de trabajo y, en caso contrario, se procederá a un despido.