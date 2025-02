Las acciones del servicio de reparto a domicilio, Just Eat, están por las nubes tras la adquisición del fondo de inversión holandés, Prosus, este lunes. Los títulos de Just Eat, que opera en 14 países, se han disparado un 54% en la Bolsa de Amsterdam, un máximo histórico desde que cotiza, tras aceptar la oferta de compra.

El grupo holandés lanzó una oferta por un valor de 4.100 millones de euros para adquirir el 100% de la compañía de comida a domicilio, según ha adelantado la misma en un comunicado este lunes.

La oferta, en efectivo por 20,30 euros por título, supone una prima del 49% sobre el precio medio de las acciones en los últimos tres meses, y fue unánimemente aceptada por el consejo de Just Eat Takeaway.com a pocas horas de conocerse.

La adquisición de la empresa danesa de reparto coincide con la presentación de resultados este lunes, donde la firma comunicó la pérdida de 1.654 millones de euros al cierre de 2024. La empresa ha estado luchando contra un crecimiento lento y ha cotizado a la baja desde la pandemia. Esta racha llevó la compañía a vender a Grubhub, un servicio de entrega en EEUU, por 650 millones de dólares (620 millones de euros).

Esta adquisición coloca a Just Eat, con una capitalización bursátil de 4.000 millones, como el cuarto jugador más grande en el sector de delivery, por detrás de Uber, DoorDash, y la china, Meituan. Las acciones de Uber han iniciado su sesión en Nueva York cotizando a la baja, con caídas del 3,5%, mientras que DoorDash, por su parte, se ha caído un 2,9%.Deliveroo, se ha salvado del ánimo bajista, y sube un 7% en la Bolsa de Londres.

En Europa, Just Eat reparte en 12 países, que incluye España, Alemania, Italia y Bélgica, donde opera como Takeaway.com. Just Eat, a pesar de presentar pérdidas al cierre de 2024, logró aumentar los ingresos en Europa del Norte en un 7%, mientras que los ingresos en el sur de Europa descendieron en un 14%. El mercado principal para Just Eat sigue siendo Norte America, que cuenta por el 33% del total de pedidos. No obstante, las ventas también cayeron en ese mercado, donde se noto una caída del 8% en las pedidas en comparación con 2023.

Prosus, que buscó fichar a Just Eat en 2020, ha invertido anteriormente en otros servicios de entrega de comida a domicilio en diversos mercados. Prosus perdió su puja por Just Eat a la holandesa, Takeaway.com, que ofreció 7.400 millones de euros por adquirir a la compañía (lo que suponía una prima del 20%). A pesar de que la oferta cuenta con el visto bueno del consejo de Just Eat, sigue pendiente de la evaluación por parte de los accionistas. Prosus ha registrado pérdidas del 8%.

Entre las participaciones en el sector de comida a domicilio, se incluyen la brasileña iFood (de la que también es propietaria absoluta) y la alemana Delivery Hero SE y Swiggy, con sede en Bangalore, que debutó en la Bolsa de Nueva York el pasado noviembre. Las acciones de Delivery Hero han ganado un 3,49% en la Bolsa alemana y Swiggy, por su parte, sube levemente.