La compañía de entrega a domicilio Glovo ha anunciado que va a cambiar su modelo de trabajo y que a partir de ahora sólo va a trabajar con empleados que se encuentran contratados y que no sean autónomos. Este anuncio se ha hecho un día antes de que el consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, tenga que declarar como imputado por no respetar la Ley Rider. Además, Just Eat denunciaba este viernes a Glovo por competencia desleal y le reclama 295 euros por daños y perjuicios.

Sin embargo, desde Glovo aseguran sobre esta denuncia que no saben nada y todo lo que conocen es a través de los medios de comunicación: «No tenemos notificación, nos hemos enterado por la prensa».

Asimismo, desde Glovo indican que en el pasado otra compañía rival, ya les denunció por los mismos cargos y ganaron. En concreto, se trata de la denuncia que realizó Uber Eats contra Glovo. «Otra compañía rival ya nos denunció en un caso similar de competencia desleal y lo ganamos», aseguran.

De igual forma, desde Glovo afirman que su cambio reciente en el modelo de trabajo no tiene nada que ver con la denuncia de Just Eat. «Si desde Just Eat están sugiriendo que nuestro cambio de modelo tiene que ver con eso, nada que ver», exponen.