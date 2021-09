El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha decidido estimar la denuncia de la Asociación de Perjudicados de Abengoa y ha imputado al ex presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y a otros dos directivos del grupo por un supuesto delito de falseamiento de las cuentas de la compañía en el proyecto del AVE a La Meca, en el que participó la ingeniería sevillana junto a otra decena de empresas españolas.

La magistrada recuerda en su auto, de 7 de septiembre, una sentencia del Tribunal Supremo que señala que «el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida y el hecho de que no resulte acreditado que una persona hubiese intervenido materialmente en la falsificación no es óbice para atribuirle la autoría en tales falsificaciones pues para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción con tal que tenga el dominio funcional sobre la falsificación».

La juez no señala la fecha de la declaración de Benjumea y de los otros dos invetigados -el director financiero de Abengoa y el director general de Inabensa- y permite esperar a que finalice un informe pericial encargado a Auren para «tener una completa delimitación de las irregularidades objeto de la denuncia». Aún así, recuerda que los investigados pueden pedir voluntariamente su declaración.

Según la acusación, Benjumea tuvo participación directa en el falseamiento de las cuentas de Abengoa en este proyecto para dar la sensación de que la empresa era solvente. Se trataba de trasladar costes de unos proyectos a otros para inflar los beneficios de la empresa y dar al mercado una imagen de las cuentas del grupo que no era real. En otros casos se dejaron incluso de apuntar contablemente deudas de la empresa para presentar públicamente beneficios que no eran ciertos.

Además, la juez ha aceptado la declaración del director de la auditoría interna de Abengoa, para el 26 de noviembre, y ha rechazado otras pruebas testificales que pedía la Asociación de Perjudicados de Abengoa.