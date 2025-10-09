El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a los gerentes de Gotham City Research LLC, Daniuel Yu, y de General Industrial Partners LLC, Cyrus de Weck, para declarar como investigados por un delito relativo al mercado en la causa abierta por haber trasladado supuestamente al mercado información engañosa sobre la empresa Grifols con el objetivo de bajar el precio de sus acciones.

En esta cuestión, el magistrado cita a YU para el 26 de febrero del próximo año, a las 9.00 horas, con la posibilidad de continuar la declaración al día siguiente en caso de ser necesario. En el caso de De Weck, fija su interrogatorio para el 5 de marzo, con la opción de continuar un día más tarde.

De esta forma, la resolución acuerda dirigir un oficio a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional para que designe un traductor especializado en el ámbito económico-financiero, dada la «alta complejidad» de la materia sobre la que versarán ambas declaraciones.

Hay que recordar que el 19 de noviembre del pasado año, el juez Calama admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City, a General Industrial Partners LLP (GIP) y varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols con objeto de inducir a sus inversores a vender las acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la bolsa española y forma parte de Ibex 35, provocando una caída del precio que le generaría un beneficio a las dos mercantiles denunciadas.

El magistrado señalaba también que podría haberse cometido un delito tipificado en el artículo 284.1.2º del Código Penal, que sanciona «a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas. Ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero».

La CNMV reafirma que Gotham manipuló el mercado contra Grifols

El director general de Mercados de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), Ángel Benito, también reafirma que Gotham City Research, y su matriz, el fondo estadounidense General Industrial Partnerts (GIP), cometieron un delito de manipulación al lanzar al mercado información engañosa sobre la empresa Grifols. Asimismo, ha asegurado que las irregularidades contables detectadas por la CNMV en la biofarmacéutica no son las mismas que denunció Gotham.

Así, Benito explicaba, ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que se encarga de la investigación a Gotham y GIP, que considera que la manipulación radica en, por un lado, que GIP se hubiera hecho con posiciones cortas en Grifols y que, por el otro, Gotham hubiera publicado un informe que hizo caer el valor de las acciones de la farmacéutica en Bolsa, beneficiando a GIP.