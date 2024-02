Juan José Álvarez, secretario de organización de la asociación de agricultores españoles Asaja, explica a OKDIARIO que el sector agrario ha visto como sus costes de producción se han multiplicado por tres en los últimos cuatro años. En una entrevista concedida a este periódico este miércoles, el representante asegura que su asociación apoya todas las convocatorias y explica que se pueden dar protestas espontáneas por el malestar «porque hay un hartazgo generalizado».

Álvarez apela a la unión de todos los agricultores dado que considera que es la mejor manera para «conseguir las medidas que queremos, que son justas para el campo». El delegado explica que las leyes y medidas que el Gobierno ha realizado hasta el momento «no han valido para nada».

Pregunta: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con las movilizaciones?

Respuesta: Hace cuatro años, a día de hoy, estábamos en la calle, justo antes de la pandemia. Estábamos también en unidad de acción en todas las provincias, igual que el calendario que tenemos fijado en este momento, reivindicando precios justos y una PAC que queríamos que fuera buena para los intereses del campo español. Desgraciadamente no ha sido así. Después de cuatro años, tenemos los mismos problemas, incluso incrementados. Los costes de producción se han multiplicado por tres en estos cuatro años y las leyes (del Gobierno) no han valido para nada.

Es verdad que se puso la Ley de cadena alimentaria encima de la mesa, pero no sirve. Las leyes que no sirven habrá que, o modificarlas, o ponerlas en práctica y que sean definitivas de una vez. Las reivindicaciones que estamos poniendo en este momento sobre la mesa al Gobierno ya las pusimos hace cuatro años. Existe la necesidad de que se elimine esa burocracia que viene impuesta por Europa, una simplificación de la política agrícola comunitaria, algo que el Gobierno español sí puede hacer.

No queremos el cuaderno digital que quiere imponer este Gobierno. No tenemos que ser más quijotes y los más pioneros en Europa. El resto de países no lo tienen. Hay que simplificar los trámites burocráticos. Hay que tener una ley de cadena alimentaria que sea efectiva, hay que hacer las cláusulas espejo…

Es decir, nosotros tenemos competencia desleal con terceros países. No pueden entrar aquí productos de terceros países que no jueguen en las mismas condiciones, en las reglas de juego, que los agricultores y ganaderos españoles. Y, por supuesto, hace falta una política fiscal acorde, un recorte de costes… Hasta que eso no sea efectivo y no veamos ese plan de choque con medidas presupuestarias, fiscales y económicas; nosotros seguiremos en la calle, por supuesto.

P: ¿Por qué Asaja no se ha apuntado a todas las movilizaciones?

R: Ya teníamos fijado un calendario de movilizaciones conjuntas de todo el sector hace mucho tiempo. Lo anunciamos hace más de dos semanas. La gente que ha salido ayer a la calle. Bienvenido sea. Respeto a quien haya convocado y respeto a los agricultores y ganaderos que han salido porque hay un hartazgo generalizado en el campo.

En este momento, dan igual las siglas, las convocatorias y quien ha salido o no ha salido. Aquí lo que hace falta es una unión de todos para conseguir las medidas que queremos, que son las justas para el campo.

El movimiento empezó en Europa. Nosotros, como organización agraria, estamos en unidad de acción con UPA y COAG. Ya salimos en el mes de septiembre en Córdoba ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea que allí se reunía. Ese fue el principio de estas movilizaciones.

P: ¿No cree que la existencia de varias convocatorias puede dar imagen de desorganización?

R: Nosotros lo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo es una unidad de acción con las organizaciones más representativas del sector, que somos interlocutores ante el Ministerio. Lo que pedimos son soluciones efectivas para el campo. Seguimos trabajando en nuestras reivindicaciones, seguimos trabajando en nuestras peticiones y queremos soluciones. Que otras organizaciones salgan nos parece bien, pero tampoco es una unidad de acción que hayan querido tener ellas con nosotros.

P: Algunas organizaciones como Unión de Uniones acusan a Asaja de estar condicionados por las ayudas del Gobierno.

R: No merece la pena ni contestar al coordinador de la Unión de Uniones. Él sabrá por qué hace esas acusaciones. Nosotros lo que hacemos es defender los intereses de los agricultores y ganaderos afiliados a Asaja. Somos la mayor organización agraria y lo que hacemos es reivindicar lo que es justo para nuestros agricultores, para nuestros asociados con esa unidad de acción. Lo que haga este señor en su organización, pues es muy lícito, pero nosotros vamos a lo nuestro y yo no quiero saber nada de la Unión de Uniones en este momento.

P: ¿Están dispuestos a negociar una acción conjunta con pescadores?

R: Nosotros, en principio, estamos en coordinación con el resto organizaciones agrarias. Si los pescadores se ponen en contacto con nosotros, les escucharemos. Es un problema, no solo el sector agrario, sino de la alimentación en general. Yo creo que también los pescadores tendrán mucho que decir.