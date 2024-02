Asaja se queja de las leyes de Pedro Sánchez: «Protegen más al lobo que al ganadero»

Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), ha concedido una entrevista a OKDIARIO Andalucía en la que ha explicado todas las reivindicaciones del sector y ha detallado las trabas burocráticas y normativas que tanto desde el Gobierno de Pedro Sánchez como desde la Unión Europea (UE) están poniendo a unos agricultores y ganaderos que este martes han dicho basta, y que prometen seguir saliendo a la calle hasta que «se haga justicia».

Pregunta (P).- La tractorada de este martes no ha sido convocada por ninguna asociación, ¿la apoyan?

Respuesta (R).- Respetamos a todos aquellos agricultores y ganaderos que se están movilizando estos días, independientemente de quién les haya convocado. Se merecen un respeto porque la situación del campo es muy complicada.

Tenemos los agricultores y ganaderos los mismos problemas que hace cuatro años cuando estábamos en la calle, pero acentuados. Tenemos más problemas por los incrementos de costes que hemos tenido en los últimos años como consecuencia de la sequía, de la guerra de Ucrania… Hay agricultores que se quejan de que las principales organizaciones agrarias no les defienden.

Nosotros defendemos los intereses de los agricultores y ganaderos y negociamos lo mejor para los agricultores y ganaderos en todas las materias: agrícolas, laborales, fiscales… Y siempre lo mejor para el campo español y para los agricultores. Siempre en defensa de ellos. Es el objetivo principal de ASAJA, la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos en todo momento, y lo mejor. Ojalá nos dejaran negociar directamente con la Unión Europea la PAC. A nosotros no nos gusta esta PAC. Eso lo ha negociado el Gobierno, y nosotros sí le decimos al Gobierno lo que queremos.

P.- ¿Por qué se protesta? ¿Qué se exige?

R.- Tienen que rebajar los trámites burocráticos que hay de las normativas de la Unión Europea. Hay que simplificar el actual plan estratégico de la política agrícola comunitaria. Hay zonas que han sido muy perjudicadas con esta PAC, y no nos gusta. Es una PAC verde, y tienen que flexibilizar la aplicación de esta PAC con los regímenes que han puesto. Hay que defender la profesión del agricultor y del ganadero. Hay que cambiar esta política que está asfixiando a las explotaciones agrarias con tanta burocracia.

Luego, el tema de los acuerdos comerciales con terceros países que no cumplen los requisitos y los estándares que tenemos los agricultores españoles. Tendrán que mirar las entradas de productos de terceros países. No puede ser que juguemos en distintas ligas. Tiene que haber un plan de choque ante el incremento en los costes de producción. Podemos tener todas las leyes que queramos, pero si no nos valen… Hace falta que nosotros tengamos un precio mayor que los costes de producción que tenemos. Unos seguros agrarios que sean acordes a la situación del campo español. Hace falta un mejor plan de seguros y un mejor plan de financiación del seguro agrario.

Hay que reducir las cargas sociales en la contratación laboral, las cargas en la Seguridad Social. Esta reforma laboral al campo no le ha beneficiado en nada: si hay un sector que tiene temporalidad y estacionalidad es el sector agrario. No hay que hacer a todo el mundo fijo o fijo discontinuo. Se podrían hacer contratos temporales y eventuales, que es lo que necesita el campo. En materia fiscal hace falta que la doble tarifa que se puso en marcha en 2023 siga vigente para el tema del regadío.

Planes de agua: hace muchísimos años que no se hacen infraestructuras nuevas de agua, no hay obras hidráulicas. Y hace falta una política de regadío y eólica acorde a la necesidad del campo. Además, la sequía está afectando mucho a sectores como el del vino o el del cereal o la ganadería extensiva. Habrá que echar el resto también.

P.- ¿Hay comunidades autónomas que os respalden?

R.- Nuestro interlocutor tiene que ser el ministro de Agricultura, pero aquí hay que dirigirse a todo el Gobierno. En el Ministerio de Transición Ecológica cada vez nos ponen más exigencias medioambientales. En el tema de la fauna tiene que haber una regulación. Se defiende más al lobo que al ganadero. Hacienda tiene que hacer algo en materia fiscal. En Economía, en Trabajo y en Seguridad Social tienen que hacer algo con todo el tema del coste social.

Hay asuntos transferidos a las Comunidades Autónomas, como la incorporación de los jóvenes agricultores. Esas incorporaciones tienen que ser efectivas porque hace falta de verdad un relevo generacional en el campo. Ahí las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Tiene que haber convocatorias todos los años, y tiene que ser atractivo para el joven que se incorpora.

P.- ¿Qué pasa con los alimentos que vienen de Marruecos?

R.- No cumplen los estándares que cumplimos los agricultores españoles. A modo de ejemplo, a mí me ha pasado, cuando decíamos que había que devolver las sandías que venían de Marruecos, es porque utilizaban productos a efectos sanitarios que están prohibidos en la UE y en España. Entonces, si nosotros cumplimos unos requisitos y unos estándares dentro de la UE, no puede ser que se nos cuelen por otro lado productos que no están cumpliendo estas normas. Aquí la UE no puede flojear tampoco. Pero es que además nosotros no podemos competir con los costes de mano de obra que tienen otros países.

P.- ¿Podemos hacer algo los consumidores?

R.- Lo que pedimos a los consumidores es paciencia. Paciencia con las movilizaciones y apoyo al campo, porque estamos hablando de comer. En la pandemia la gente acudía a los hospitales porque eran necesarios, pero había que acudir a los supermercados porque había que comer. Y esto viene de algún sitio. La alimentación viene del campo, queramos o no queramos. Y como no apoyemos al campo y hagamos que el Gobierno y la opinión pública sea consciente de lo que hay, vamos a pasarlo mal. Aquí, es un tema de oferta y demanda y de producciones. Cada vez nos dejan producir menos. Hay reducción en las producciones por las normativas que tenemos y también por las situaciones climatológicas que nos están afectando.

P.- ¿Es verdad que las grandes superficies inflan los precios de los productos del campo?

R.- La cadena alimentaria tiene que estar bien equilibrada y bien estructurada. Siempre hemos dicho que los márgenes tienen que ser de un tercio para el agricultor o ganadero, un tercio para la industria y un tercio para la distribución. Esa es la ley de la cadena justa. La distribución hace cuatro años que sigue siendo la distribución de ahora. La industria hace cuatro años que sigue siendo la industria de ahora. Hagamos bien las cosas, tengamos un equilibrio en la cadena alimentaria y que se meta mano a quien no cumpla. Que haya inspecciones y denuncias eficaces para que no haya abusos.

P.- Pero, ¿quién está haciendo estos abusos?

R.- No acuso a nadie. Lo que yo digo es que el agricultor no está recibiendo los precios que cubran los costes de producción»

P.- Vale, sabemos que buscáis soluciones, no responsables. Pero facilitaría a la opinión pública saber dónde está el problema. Quedan claras las reivindicaciones pero no quién comete los abusos.

R.- El problema de los precios ahora mismo es un problema de oferta y demanda y una asfixia al agricultor y al ganadero, que no les dejan producir. No hay esa producción para producir esa oferta y demanda y por eso se están dando también esos precios altos y, como digo, no hay un equilibrio en la cadena alimentaria»

P.- Pero, ¿podrían hacer algo los supermercados por vosotros?

R.- Todos podríamos hacer algo. Desde el agricultor hasta el supermercado, pasando por la industria. Todos.

P.- Llama la atención que no queréis señalar a nadie, pero eso dificulta a la opinión pública saber qué es lo que está realmente pasando. Sí queda clara la pasividad del Gobierno, pero faltan responsables.

R.- Nosotros, si tenemos incremento de costes de las materias primas como estamos teniendo, tenemos que aumentar los precios en origen. Y si aumentamos los precios en origen, esto va a ser una cadena. La industria tendría entonces que aumentar también los precios. Y la distribución también. A mayor incremento de costes, habrá mayor subida de precios.

P.- ¿Hay optimismo?

R.- De momento somos realistas, y lo que hay es que tenemos los mismos problemas en todos los países de la UE. Aquí en España encima ha aumentado con estos incrementos de costes y con la situación de descontento y de hartazgo por toda la normativa y toda la burocracia europea que tenemos que cumplir. Al final no nos van a dejar producir. No se puede exigir un cuaderno digital dentro de la UE si no hay coberturas en muchas zonas, que no tienen Internet. Habrá que replantear muchas cosas.