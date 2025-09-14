Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, cree que la probabilidad de éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil del BBVA al Banco Sabadell es «cercana a cero». Así lo ha afirmado este domingo, 14 de septiembre, en una entrevista en la que ha asegurado que no es buen momento para vender las acciones porque «el banco tiene proyecto».

«Un banquero de inversiones me dijo que cuando una OPA es hostil y no tiene prémium, la probabilidad de éxito es cero», ha insistido, recalcando que la probabilidad de que la OPA salga adelante es bajita, textualmente.

Además, ha afirmado que «la OPA no va a ningún lado, a no ser que suba mucho», y ha señalado que no sabe qué hará el BBVA al respecto, aunque ha criticado a la entidad bancaria por querer quedarse el Banco Sabadell a un precio que califica de «ganga».

«Es lanzar una oferta para ver si pican», ha criticado, y ha tachado de incoherente la modificación del umbral mínimo por parte del BBVA para sacar adelante la operación.

A lo que ha añadido que «si no hay cambio de la oferta, no hay batalla. Si hay cambio de la oferta, ya volveremos a tener otra entrevista y hablaremos de la nueva oferta», ha puntualizado.

Igualmente, ha indicado, sobre las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que «hay algunas lagunas en el folleto» que espera que se clarifiquen.

De hecho, el presidente del BBVA cree que tiene «agotado su recorrido» y algunos analistas han dejado de cubrir el valor porque creen que «ya no cotiza por fundamentales, sino afectado por la oferta», que, a su juicio, es «extraordinaria y valora al banco en máximos históricos».

El presidente del BBVA descarta una mejora en la oferta que han realizado. «Reitero que la oferta es la oferta. Pero nada que yo diga despeja la posibilidad legal de un cambio hasta que las condiciones sean definitivas porque legalmente sea imposible cambiarlas», explica.