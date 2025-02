El presidente de Unicaja, José Sevilla, estaría dispuesto a aceptar una oferta de compra sobre el banco si el precio se sitúa muy por encima de la cotización en el momento en que fue nombrado -en torno al doble, según fuentes cercanas a la entidad- y, por tanto, supone una rentabilidad muy importante para sus accionistas.

Como ha venido informando OKDIARIO, el mercado da por hecho que Unicaja será la siguiente adquisición en la banca española, tenga éxito o no la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El propio BCE (Banco Central Europeo) no quiere que siga en solitario y CaixaBank es su opción favorita.

El Santander también estudia la operación aconsejado por Bank of America, como adelantó este medio. Y si no sale adelante la OPA del BBVA, el Sabadell volverá sin duda a intentar la compra de Unicaja que descartó en 2023 para «blindarse cuanto antes por miedo a que otro intente comprarle a él, después del susto», según otra fuente. De hecho, su presidente, Josep Oliu, ha mantenido contactos con algunos accionistas de Unicaja de cara al día después, como también informó OKDIARIO.

En este sentido, los máximos responsables de Unicaja no descartaron tajantemente esta opción en la presentación de los resultados de 2024 este martes: «Temor a una OPA no tenemos, son negocios, pero tenemos la cabeza centrada en seguir demostrando la capacidad del banco para generar rentabilidad. Las OPAs no dependen de nosotros, dependen de los accionistas», según Isidro Rubiales, consejero delegado.

Estas palabras han sido interpretadas en el mercado como una puerta abierta a los posibles compradores, ya que no niegan tajantemente la posibilidad de una venta del banco.

«Sevilla es consciente de que Unicaja no va a seguir en solitario y de que tendrá que hacer un deal tarde o temprano. Por eso, su objetivo es maximizar el valor de la acción, que el precio al menos duplique la cotización de Unicaja cuando le nombraron presidente», explica una de las fuentes citadas.

Y va camino de conseguirlo: al cierre de ayer de Unicaja, 1,437 euros por acción, acumula una subida del 62,4% respecto a la cotización del día en que se anunció su nombramiento en sustitución de Manuel Azuaga, el 2 de febrero del año pasado (0,885 euros). En cuanto alguien pague una prima importante para hacer una operación amistosa, es razonable conseguir esa subida de 100%. Máxime si hay más de un interesado y pujan por quedarse Unicaja.

Opciones

CaixaBank es la opción que prefiere el BCE como potencial comprador, pero esta operación tendría serios problemas de competencia, incluso más que la de BBVA y Sabadell, debido a la enorme cuota de mercado que tendría en algunas zonas, especialmente en Andalucía. No obstante, otras fuentes sostienen que eso sería «una bendición para CaixaBank, que se vería obligada a cerrar buena parte de la red de la entidad resultante, que es lo que necesita hacer».

Por su parte, el Santander siempre ha negado su interés en hacer una operación en España, pero las fuentes sostienen que «no se puede quedar a tanta distancia de un BBVA-Sabadell si sale la OPA y de un CaixaBank-Unicaja. Si la OPA tiene éxito, tendrá que ir a por Unicaja». De ahí que esté analizando la operación, como se ha dicho.