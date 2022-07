Jordi París: «La alta gastronomía va a ser absolutamente clave en el reposicionamiento de Park Piolets»

Jordi París, director general del Park Piolets Mountain Hotel & Spa de Andorra, lleva años desarrollando su carrera en el sector hotelero y turístico. Su amplia experiencia hace que su visión sobre el turismo de futuro sea abierta, ambiciosa y enfocada a la experiencia de cliente.

Por eso, detalla en una charla con OKDIARIO, que «al cliente hay que informarle bien» porque «tras estos dos años de pandemia y de restricciones, donde poco hemos podido hacer, el consumidor es más inteligente y se ha informado más, busca no sólo consumir un servicio sino, además, que la experiencia sea memorable».

Defiende que por esa senda está caminando Piolets, en un reposicionamiento que les permita acceder a un público concreto que se vaya de su hotel con una satisfacción más allá del ocho. «Tanto si compras un abrigo, como si vas a un restaurante o a un hotel la experiencia cuenta, debes recordarla y comunicarla a tu alrededor. A partir de ahí, sólo a partir de ahí, el cliente perderá la sensibilidad al precio y estará satisfecho con lo que ha recibido y con lo que ha pagado».

«Tras la pandemia el consumidor se ha informado más, es más inteligente»

Asegura también París que «toda experiencia por debajo de ese ocho es bueno, pero es neutro. Si no subimos, nos debemos preguntar qué es lo que tenemos que cambiar, mejorar para conseguir que un cliente busque nuestro servicio o producto y se vaya absolutamente satisfecho».

Para ello, expone, es importante «tener un plan de negocio a largo plazo, nosotros trabajamos con uno a cinco años y estamos migrando de una categoría de cuatro a cinco estrellas». Sin embargo, reconoce también que tras la pandemia todo ha ido demasiado rápido y «estamos manejando y gestionado el negocio con la vista a cinco años, pero a la vez con los ojos bajados a dos o tres años próximos, algo más reciente».

Antes de 2020, el año de la crisis sanitaria, París expone que Piolets «sí que teníamos una velocidad de crucero, todo estaba bastante determinado en nuestro negocio y eso nos permitía trabajar a medio largo plazo, pero ahora ya no tanto». Hoy, sin ir más lejos, destaca el director del hotel andorrano, «nuestros ojos están puestos en esta misma temporada de verano y, además, mirando el retrovisor con el fin de poder percibir si lo que hemos tenido este invierno, que han sido cifras muy buenas con respecto a los dos años anteriores (2020 y 2021) se va a mantener con ese patrón o sólo hemos vivido un efecto champagne tras salir de la pandemia».

Expone París, además, otro aspecto a tener en cuenta y es que han aparecido nuevos modelos de viajeros. «Llevamos tiempo viendo que hay nuevos perfiles de turistas, pero a ello debemos sumar que también han aparecido nuevas modalidades de alojamientos. Antes la gente cuando viajaba iba de casa a un hotel o como mucho a un camping; ahora, en los últimos años, hemos visto que las posibilidades de que unas personas más jóvenes con capacidad económica concreta tienen la posibilidad de ir a un apartamento turístico, a un camping súper moderno y glamuroso, a un refugio natural, a un albergue, etc».

Es decir, explica París, «se han multiplicado las posibilidades para que un amplio espectro de viajeros se vayan encasillando y es en este punto en el que los establecimientos debemos trabajar y analizar para ofrecer correctamente una oferta que nos haga cumplir con nuestras promesas al cliente».

En este sentido, el directivo señala que llevan años trabajando desde Piolets «intensamente» por tener un reposicionamiento en una categoría de cinco estrellas donde la oferta gastronómica del hotel está siendo –y va a ser– «absolutamente clave».

«Para este invierno tenemos una oferta gastronómica muy potente con cuatro restaurantes, de la mano de restauradores muy conocidos a nivel internacional, un spa con 1.700 m3 y un sello de sostenibilidad y una etiqueta verde muy importante con la que buscamos una alta satisfacción de nuestros clientes», destaca.

«Nosotros en Piolets tenemos a José María Kao del restaurante Shangai de Barcelona. Tenemos una oferta de alta gastronomía china con la que llevamos trabajando cinco años y que, sin duda, ha resultado ser un éxito», añade.

Por esta razón, en este futuro más inmediato, dentro de Piolets van a dar un impulso gastronómico dentro de Piolets. «Ambicionamos subir a un nuevo nivel y estamos trabajando en ello, por eso una de nuestras atracciones va a ser la gastronomía. En este camino, nos hemos aliado con la Academia Iberoamericana de la Gastronomía, presidida por Rafael Ansón, para ver qué oferta gastronómica debemos poner y posicionarnos para que la gastronomía de nuestro hotel sea una referencia en el sector».

Sobre los establecimientos que intentan dar cobertura a todos los públicos, París cree que «es una visión errónea». Cree, y así lo manifiesta, que lo más acertado es intentar ser «correcto, estable y coherente con tu público para tener una satisfacción memorable. Hay hoteles para todos los segmentos, desde los que están pensados para familias con niños, así como otros de dieta, bienestar y sin conexión a internet como refugio de paz; por eso, lo que está claro es que lo que prometes a cada viajero tienes que dárselo».

Andorra: un país con planes los 365 días del año

París destaca que Andorra tiene turismo los 365 días del año. «La conocemos como un excelente destino de nieve Grandvalira, un espacio ideal para esquiar y practicar snowboard en la estación más grande del Pirineo. Ahí tenemos nuestro hotel y el principal motor de nuestra actividad. Y la estación de esquí de Vallnord Pal-Arinsal que engloba 63 km de pistas para todos los gustos y niveles», expone.

Pero, además, señala, que Andorra no sólo se ciñe a esquiar, «si no te gusta hacer esquí hay tiene muchas otras modalidades como el esquí de montaña, los paseos con raquetas, etc. Es decir, la oferta es muy completa».

En verano, por ejemplo, explica que también una amplia diversidad de actividades que nada tienen que ver con la nieve, pero sí con la naturaleza. «La versión verano se hace con turismo de montaña con paseos a caballo, parque multiactividades para familias, así como otra oferta más específica como, por ejemplo, rutas con bicis de montaña, etc», señala.

Pero, sin duda, otro de los grandes reclamos con los 365 días de turismo de compras. «Un 75% de motivación de los turistas que llegan a Andorra son las compras. Tenemos una plataforma comercial muy potente con grandes tiendas que brindan una gran experiencia de compras», subraya. Además, a todo ello, «añadiría dos elementos más: la rama cultural, ya que tenemos una ruta muy importante del Románico, y la gastronómica con los foodie lovers que buscan la cocina de montaña».