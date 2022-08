Johnson & Johnson retira este producto para bebés que llevas usando toda la vida

La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) ha anunciado este jueves la retirada del mercado mundial de su polvo de talco para bebés después de las acusaciones que aseguran que el producto produce cáncer. En un breve comunicado, la compañía ha detallado que el producto ‘Johnson’s Baby Powder’ dejará de ser vendido en todo el mundo a partir de 2023, a la vez que ha anunciado la transición de toda la gama de productos de polvos de talco para bebés para que tengan una composición basada en maicena.

«Evaluamos y optimizamos continuamente nuestra cartera para posicionar mejor el negocio para el crecimiento a largo plazo. Esta transición ayudará a simplificar nuestras ofertas de productos, ofrecer innovación sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores», ha asegurado la farmacéutica en la misiva.

Con todo, J&J ha mantenido su posición sobre la seguridad de su polvo de talco cosmético, sosteniendo que no contiene asbesto y que no causa cáncer, tal y como han venido denunciando miles de estadounidenses a la compañía. En 2017, un tribunal de Los Ángeles condenó a la farmacéutica pagar hasta 417 millones de dólares (354 millones de euros de entonces) al considerar que el grupo era responsable de un cáncer de ovario terminal diagnosticado a una mujer de 63 años. Asimismo, se condenó a la empresa por no advertir adecuadamente del riesgo asociado al uso de sus productos con talco, tal y como informó en su momento el diario ‘Los Ángeles Times’.