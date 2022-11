El jersey de Lidl que va a ser el mayor éxito desde las zapatillas con los colores del supermercado

Falta menos de un mes para Navidad pero todo en el ambiente es ya navideño, con los supermercados llenos de turrones, las calles llenas de luces, muchos balcones decorados con Papá Noel y millones de hogares ya con la decoración a punto para en los próximos días poner el árbol y todo lo demás. Hoy te mostramos un jersey de Lidl que está arrasando en ventas en Alemania y muy pronto podría llegar a España, así que ve echándole un ojo para que no se te pase, porque en cuanto llegue aquí va a volar de las tiendas.

Cuando Lidl lanza un producto no lo lanza al mismo tiempo en todos los países, o al menos no siempre, ya que en muchas ocasiones se suele probar la respuesta del público en Alemania, su país de origen, y si tiene éxito allí se exporta a otros países donde se piensa que puede haber también una buena respuesta y buenos datos de ventas.

El jersey navideño de Lidl que triunfa en Alemania

Llega esta época del año y en muchos establecimientos se pueden encontrar los típicos jerséis navideños con diseños muy festivos, prendas sin duda muy llamativas que quizás no son muy bonitas en muchos casos pero son perfectas para llevar un look totalmente acorde a la ocasión en Nochebuena o Navidad.

Este jersey navideño de Lidl, de momento disponible únicamente en las tiendas de Alemania, se puede comprar en dos diseños diferentes y es un jersey con el color azul de base y que cuenta también con diseños y detalles en amarillo, rojo y blanco, para así lograr que todos los colores de la marca estén presentes. Además, el logo también está en el diseño, de forma discreta o más llamativa, según el modelo elegido.

Con un precio de 6,99€ en los establecimientos de Alemania, es muy probable que muy pronto este jersey esté también en todas las tiendas de la cadena en España, donde todos los diseños propios de ropa y calzado siempre arrasan en ventas. Se puede encontrar entre las tallas S-XL. En su ficha se define la prenda como de corte ceñido al cuerpo, con cuello redondo y puños en los extremos de mangas y dobladillo.

Confeccionado en material 100% poliacrílico, su etiquetado recomienda cuidados como lavar a máximo 40ºC, no utilizar lejía ni ningún otro blanqueador, no secar en la secadora, no planchar y no realizar limpieza en seco.