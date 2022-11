El jefe del Bundesbank critica el impuestazo a la banca y avisa de nuevas subidas de tipos

Joachim Nagel, presidente del Banco Central de Alemania, del Bundesbank, miembro del consejo del Banco Central Europeo, ha criticado, de forma comedida, el impuestazo de Sánchez a la banca, y ha advertido en Madrid que los tipos de interés en Europa van a seguir subiendo durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que la inflación caiga al 2%.

«Todavía queda una brecha importante hasta el 2% que es nuestro objetivo, queda mucho por hacer, tenemos que hacer más subidas», ha dicho Nagel en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, en el hotel Ritz de Madrid, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara una nueva subida de tipos de interés. «No voy a especular si será una subida de 50 o 75 puntos básicos, habrá que ver los datos en diciembre», ha dicho.

El Banco Central Europeo ha incrementado los tipos de interés ya en tres ocasiones. La inflación, ha recordado Nagel, está en el 10,7% en la UE, por encima del 20% en los países bálticos, superior al 11% en Alemania.

«Nunca me hubiera imaginado que tendría que hablar de cosas como estas, como de la agresión de Rusia sobre Ucrania, esta tragedia cambia las reglas de juego de todos, no solo los bancos centrales», ha lamentado el jefe del Bundesbank. «Todos estamos afectados por esta guerra, tenemos que vivir con ello, quizá sea el inicio de la desglobalización», ha indicado. Alemania, ha comentado, «depende mucho del gas ruso, en febrero el 55% procedía de Rusia, ahora el 5%; estamos en un momento de crisis y la única forma de superar la escasez de energía es fomentar espíritu de equipo».

El presidente del Bundesbank ha subrayado que el BCE no sucumbirá a las presiones políticas por las subidas de tipos, que en España, por ejemplo, afectan especialmente a los hogares con hipotecas variables, el 75% del total.

«Aunque se incrementen las presiones políticas no debemos ceder ante las mismas, tenemos un mandato claro, que es la estabilidad y alcanzar el objetivo del 2%», ha insistido. Nagel, de cuyo encuentro celebrado ayer miércoles con la Ministra de Economía, Nadia Calviño, no ha querido hacer declaraciones, ha añadido que existe la posibilidad de que la economía alemana entre en recesión técnica en el cuarto trimestre y principio de 2023, pero, ha añadido «creo que no va a ir tan mal, el aterrizaje de la economía no parece que vaya a ser tan grave». En 2023, ha pronosticado, «veremos la luz al final del túnel».

Sobre el proyecto del Gobierno español de imponer un nuevo impuesto a la banca, Nagel ha sido comedidamente crítico. «La decisión del gravamen a la banca ha sido tomada por políticos, si lo ven necesario, ok», ha dicho. «Pero no hay que olvidar que estamos en una situación económica complicada, los bancos no pueden excluir un escenario de empeoramiento de la situación de las empresas, en este contexto, ¿qué implicaciones puede tener el impuesto?», ha preguntado.

Joachim Nagel ha sido presentado en la conferencia por el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El gobernador ha destacado también que las decisiones que toman los miembros del Consejo del Banco Central Europeo «no se hacen por el bien de nuestros países, las decisiones se toman de forma colegiada, para llevar la inflación al 2%», y ha subrayado que el informe del BCE sobre el impuesto del Gobierno español a la banca será comunicado «muy pronto».