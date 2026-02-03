El INSS confirma la subida de las pensiones: 525 euros más para estos jubilados

La inflación, el coste del alquiler y el encarecimiento general de la vida están dejando a muchos hogares de jubilados en una situación especialmente delicada. Por eso cada anuncio relacionado con pensiones, complementos o refuerzos económicos se recibe con expectación, sobre todo entre quienes dependen de una prestación mínima. La última medida confirmada por el INSS y gestionada por el IMSERSO va precisamente en esa dirección.

En esta ocasión, el foco está en los pensionistas que cobran una pensión no contributiva. Son personas mayores que han trabajado, pero no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva. Y mientras el coste de la vivienda sube, el importe de estas prestaciones se queda corto para cubrir alquileres cada vez más altos. Por eso, algunas comunidades han decidido reforzar esas situaciones con un complemento específico para aliviar el gasto de vivienda. La novedad es que este apoyo ya tiene confirmación y calendario previsto. Este complemento asciende a 525 euros al año y está dirigido a quienes viven de alquiler y cumplen una serie de requisitos bastante estrictos. No se trata de una subida general, sino de un refuerzo muy concreto pensado para pensionistas vulnerables que dependen de una pensión no contributiva, ya sea de jubilación o de invalidez. Un colectivo que, según estimaciones oficiales, en comunidads como Madrid podría superar las dos mil personas beneficiadas.

El INSS confirma 525 euros más para estos jubilados

El complemento aprobado está dirigido exclusivamente a las personas que reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Es un refuerzo anual, que equivale a 43,75 euros mensuales, y podrá abonarse en un pago único o prorrateado, según determine el desarrollo normativo. La gestión y autorización dependerán del IMSERSO, que revisará contratos de alquiler, requisitos personales y la documentación que acredite la situación del solicitante.

No podrán recibir esta ayuda quienes tengan reconocida una pensión contributiva, ni quienes vivan en una vivienda de su propiedad. El complemento sólo está disponible para pensionistas que residan en una casa alquilada cuyo contrato esté a su nombre. Además, el arrendador no puede tener parentesco ni vínculo de pareja con el solicitante hasta tercer grado, uno de los requisitos más vigilados para evitar situaciones de fraude. Tampoco sirve un alquiler reciente sin arraigo, porque se exige haber vivido al menos 180 días en esa vivienda antes de la solicitud.

Un detalle importante es que, cuando en una misma casa conviven varias personas con pensiones no contributivas, sólo una puede ser beneficiaria del complemento. Lo habitual es que lo reciba el titular del contrato de alquiler. Esta limitación busca evitar duplicidades y ajustar la ayuda a la realidad del gasto de vivienda. El objetivo es claro: aliviar a quienes pagan alquiler con ingresos muy reducidos.

La idea de crear este refuerzo no surge de la nada. Llega después de ver cómo muchos mayores que cobran una pensión no contributiva han ido perdiendo margen para vivir con algo de tranquilidad. El alquiler sube, la compra es más cara y los gastos básicos apenas dan respiro. Todo eso ha hecho que, para miles de jubilados, llegar a fin de mes sea cada vez más complicado.

La vivienda se ha convertido en el gran problema. Muchos pensionistas destinan buena parte de su pensión al alquiler y apenas les queda para el resto. Por eso las administraciones han decidido dar un empujón extra. No soluciona el encarecimiento del mercado, pero sí ayuda a aliviar un gasto que no deja de crecer.

Este complemento se suma al apoyo estatal que ya existía para quienes no tienen casa en propiedad. La diferencia es que ahora se intenta llegar a perfiles que antes quedaban fuera y reforzar a aquellos mayores que realmente viven con lo justo. En comunidades como Madrid, se calcula que unas 2500 personas podrían recibirlo cuando entre en vigor

Requisitos clave para solicitar la ayuda

El complemento de vivienda de 525 euros presenta una serie de condiciones obligatorias:

Ser titular de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

de jubilación o invalidez. Vivir en una vivienda alquilada con contrato vigente mínimo de un año.

Haber residido en esa vivienda al menos 180 días antes de la solicitud.

en esa vivienda al antes de la solicitud. No tener vivienda en propiedad.

Que el arrendador no tenga parentesco ni relación de pareja con el solicitante hasta tercer grado.

con el solicitante hasta tercer grado. Que sólo una persona por vivienda pueda recibir el complemento, en caso de convivir varios pensionistas no contributivos.

Estos requisitos buscan garantizar que la ayuda llegue a quien realmente tiene una situación económica vulnerable y destina buena parte de sus ingresos al pago del alquiler.

Cuándo se podrá solicitar y cómo será el proceso

La ayuda ha empezado a funcionar este 2026, aunque el trámite concreto aún no está publicado. Lo que sí se sabe es que, cuando se abra el plazo, bastará con acreditar dos cosas: que el solicitante cobra una pensión no contributiva y que vive en una vivienda alquilada. Será el IMSERSO quien revise los datos y confirme que el contrato es válido y que el pensionista lleva el tiempo mínimo viviendo allí. El proceso será muy sencillo. Se entregará el contrato de alquiler, el empadronamiento y la documentación de la pensión. Con eso, la administración comprobará los requisitos y asignará el complemento.