No hay color. Los curriculums de los nuevos consejeros independientes de Indra no resisten la comparación con los de sus antecesores. La multinacional tecnológica española no ha logrado atraer a pesos pesados y ha seleccionado seis nuevos consejeros con lagunas profesionales, tratando de cerrar la crisis de gobierno corporativo en la que está instalada desde el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente, en mayo de 2021.

El grupo ha seleccionado seis mujeres y dos hombres como nuevos independientes, que se incorporarán al consejo una vez los accionistas refrenden los nombramientos en Junta. Todos ellos han ocupado puestos en firmas de prestigio, se han formado en Universidades y en cursos internacionales, pero algunos llevan tiempo sin actividad profesional y la mayoría carece de experiencia en consejos de administración de grandes cotizadas.

Virginia Arce fue socia responsable del sector de Telecomunicaciones, Tecnología, Entretenimiento y Medios en PwC España hasta el pasado mes de junio, con más de 23 años de experiencia en el ámbito de la auditoría.

Olga San Juan fue directora de negocio de Google Europa entre 2004 y 2011. En la actualidad, forma parte del Consejo Asesor de la firma de capital riesgo española Nazca, y en el grupo de movilidad Astara, y figura como conferenciante en The International Speakers Bureau.

Belén Amatriain fue consejera delegada de Telefónica de España y de Telefónica Publicidad e Información hace una década. En la actualidad es consejera de la farmacéutica Faes Farma y de la empresa catalana fabricante de aromas, fragancias y aditivos para alimentación Lucta.

Coloma Armero fue socia de Uría Menéndez hasta 2009, y consejera independiente de Mutua Madrileña hasta junio de 2021. Es consejera independiente de Cemex, cotizada en Colombia, y profesora de Gobierno Corporativo en el Instituto de Empresa.

Felipe Fernández fue presidente de Deutsche Telekom España hace más de una década y en la actualidad preside la compañía de custodia de documentos y de auditoría AdeA.

Axel Arendt, con experiencia en el sector automovilístico internacional desde finales de los años setenta, presidió el consejo de Rolls-Royce Power Systems hasta mediados del pasado año.

Estos seis nuevos consejeros independientes sustituyen a Carmen Arquerreta, ex socia de Deloitte en Reino Unido, la primera mujer no educada en el país en alcanzar un puesto ejecutivo en la consultora internacional; Silvia Iranzo, consejera independiente del Instituto de Crédito Oficial, y que ha sido embajadora de España en Bélgica, secretaria de Estado de Comercio, presidenta de ICEX España Exportación e Inversiones, miembro del Consejo de Administración de Banco Exterior UK, CESCE y Telefónica Internacional, entre otras; Enrique de Leyva, ex presidente de McKinsey España y socio fundador de la mayor sociedad de capital riesgo española, Magnum; Ignacio Martín, consejero de Repsol, Acerinox y Bankoa; Ana de Pro, ex directora financiera de la cotizada Amadeus; e Isabel Torremocha, consejera de Repsol.

Los anteriores consejeros independientes de Indra se opusieron a la entrega de poderes ejecutivos a Marc Murtra, y también a la entrada de la compañía en el capital de ITP Aero. Los nuevos consejeros afrontan ahora la posible compra de una participación del fabricante vasco de motores para el sector aeronáutico así como la segregación del negocio tecnológico del grupo, Minsait. También está pendiente la posición de Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra y el último miembro del consejo de administración que presidió, hasta mayo de 2021, Fernando Abril-Martorell.