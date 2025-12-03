Indra incorpora a Lecitrailer como suministrador de estructuras para sus radares y sistemas de mando
La compañía cuenta ya con una potente red de más de 1.000 socios
Indra ha firmado un Memorando de Intenciones (MoU) con la empresa de soluciones de transporte Lecitrailer para incorporarla como fabricante de shelters y espinas para sus radares y sistemas de mando y control.
De esta forma, Indra refuerza una cadena de socios formada ya por más de 1.000 empresas de toda la geografía española, en su mayor parte integrada por pymes y en la que concentra el 77% de sus compras.
El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que “con este nuevo acuerdo la compañía da un nuevo paso adelante para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir con el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa en todo el territorio”
La zaragozana Lecitrailer aporta a Indra, en este sentido, su amplia experiencia de más de 25 años como líder en el mercado nacional en el diseño y fabricación de soluciones logísticas como lonas, furgones de carga seca, frigoríficos, portacontenedores, remolques, vehículos y subchasis a medida, con una cuota de mercado superior al 25%.
Indra suma con ello a su cadena de valor a un fabricante de primer nivel con el objetivo de que los shelters de sus sistemas de mando y control y guerra electrónica y las espinas de sus radares tengan la máxima calidad en lo que a resistencia, durabilidad, aislamiento y protección de equipos se refiere.
La compañía tecnológica contribuye con ello a impulsar la posición de Lecitrailer en el mercado de defensa, en el que ya venía operando, apoyándose en sus fábricas dotadas de las últimas tecnologías y sistema de automatización, para acelerar la entrega de sistemas y prestar el mejor servicio a las Fuerzas Armadas.
Temas:
- Indra