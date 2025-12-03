Indra incorpora a Lecitrailer como suministrador de estructuras para sus radares y sistemas de mando

Indra ha firmado un Memorando de Intenciones (MoU) con la empresa de soluciones de transporte Lecitrailer para incorporarla como fabricante de shelters y espinas para sus radares y sistemas de mando y control.

De esta forma, Indra refuerza una cadena de socios formada ya por más de 1.000 empresas de toda la geografía española, en su mayor parte integrada por pymes y en la que concentra el 77% de sus compras.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que “con este nuevo acuerdo la compañía da un nuevo paso adelante para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir con el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa en todo el territorio”

La zaragozana Lecitrailer aporta a Indra, en este sentido, su amplia experiencia de más de 25 años como líder en el mercado nacional en el diseño y fabricación de soluciones logísticas como lonas, furgones de carga seca, frigoríficos, portacontenedores, remolques, vehículos y subchasis a medida, con una cuota de mercado superior al 25%.

Indra suma con ello a su cadena de valor a un fabricante de primer nivel con el objetivo de que los shelters de sus sistemas de mando y control y guerra electrónica y las espinas de sus radares tengan la máxima calidad en lo que a resistencia, durabilidad, aislamiento y protección de equipos se refiere.

La compañía tecnológica contribuye con ello a impulsar la posición de Lecitrailer en el mercado de defensa, en el que ya venía operando, apoyándose en sus fábricas dotadas de las últimas tecnologías y sistema de automatización, para acelerar la entrega de sistemas y prestar el mejor servicio a las Fuerzas Armadas.