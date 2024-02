El impuesto a las energéticas establecido por Pedro Sánchez provocó que Iberdrola realizara una aportación histórica a las arcas públicas españolas, 3.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% respecto a 2022. Pese a ello, la compañía que preside Ignacio Galán obtuvo un beneficio récord de 4.803 millones con un crecimiento del 10,7%.

En el conjunto de países en que está presente, Iberdrola realizó una aportación de casi 9.300 millones de euros -en concreto 9.281 millones de euros el año pasado-, un 24% más que en 2022. Esta cifra de impuestos equivale a más de un millón de euros a la hora. España es el país en el que más contribuye la eléctrica.

De hecho, el importe abonado en tributos en España es más alto que todos los gastos de personal, mantenimiento, operativos y financieros de la compañía en el país.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado en la presentación de los resultados a los analistas que se quedó «impresionado cuando vi las cifras en España. La cifra media que suponen los impuestos en todos los países es el 20% de los costes operativos, pero aquí suponen el 120% de los costes operativos».

«No tiene ninguna lógica, España es el único país que mantiene un impuesto a los ingresos, algo que no tiene sentido. Pagamos 40 impuestos diferentes en el país, 18 del Gobierno central y 22 regionales. No tiene ningún sentido, están haciendo cosas que no hacen que situación sea atractiva para invertir. Necesitamos una base estable. España no tiene que ser diferente, tenemos que estar en línea con otros países para que seamos totalmente atractivos», ha añadido el presidente de Iberdrola.

No obstante, Galán ha admitido que «algunos de estos impuestos son temporales, uno ha desparecido, que es el límite a los precios con nueva regulación de la UE, pero hay otro que se va a mantener aunque fuera de naturaleza temporal. Se ha recurrido en los tribunales, y parece que al Gobierno le gustaría modificar el impuesto de manera que se pueda minimizar sus efectos o transformar de acuerdo con las inversiones». No obstante, esta reforma está paralizada hasta los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación es incierta , como informó en su día OKDIARIO.

La contribución total por países de Iberdrola está liderada por España (3.482 millones de euros), seguida de Brasil (2.530 millones), Estados Unidos (1.261 millones), Reino Unido (1.119 millones) y México (310 millones). En el resto de los países contribuyó con 579 millones de euros.

Remuneración de las redes

Galán también se ha referido a la necesidad de mejorar la remuneración de las redes eléctricas, una demanda histórica del sector: «Enfrentamos una ley de 2012 que se hizo con el Gobierno anterior para cubrir el déficit en electricidad. Una de las medidas es el límite a la inversión en redes, que tampoco tiene mucho sentido porque relaciona el PIB con la inversión en redes. No sé cuál es la relación. Ahora es una demanda global, internacional, nos gustaría electrificar la economía, alcanzar los objetivos descarbonización y la independencia energética, y para eso las redes son imprescindibles, como reconoce el propio Plan Nacional del Gobierno».

Ahora bien, advierte a Teresa Ribera de que elevar el límite de inversión no es suficiente: «La ministra dice que está dispuesta, pero no basta con modificar el límite. Con las normas actuales, el atractivo de invertir en redes es muy bajo, las expectativas de retorno en España son bastante inferiores a a las del resto de geografías. Tenemos que estar en línea con EEUU, Brasil, etc. El debate está abierto, percibimos un interés de modificar esta norma, pero hay que hacer más atractivas las inversiones».