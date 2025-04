El importante límite de la declaración de la Renta que te afecta si tienes 2 pagadores

La campaña de la Renta 2025 acaba de comenzar y en el caso de que todavía no la hayas hecho, debes saber que viene cargada de novedades que afectan directamente a millones de contribuyentes. Una de las claves este año está en el aumento del número de personas que deben presentar su declaración, especialmente aquellas que, por haber tenido 2 o más pagadores en 2024, podrían no estar al tanto de que ahora les toca rendir cuentas con Hacienda. Y sí, aunque el cambio en el límite mínimo parece sutil, puede marcar la diferencia entre tener o no la obligación de declarar.

Este incremento en la cantidad de personas que presentan la declaración no es casual. Responde, entre otras cosas, al aumento del empleo y a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha empujado a muchos trabajadores a superar los umbrales establecidos por la Agencia Tributaria. Además, medidas como la obligatoriedad de declarar para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital o las nuevas obligaciones relacionadas con pagos por Bizum superiores a 10.000 euros también han contribuido a que más contribuyentes se enfrenten este año al IRPF. Pero el caso de quienes han tenido 2 pagadores durante 2024 merece una atención especial. En este escenario, el umbral que obliga a presentar la declaración ha cambiado, y aunque el ajuste puede parecer pequeño, tiene implicaciones importantes.

Muchas personas se encuentran en esta situación sin saber que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, cuenta como segundo pagador, y que eso puede llevarles a estar obligadas a declarar incluso si sus ingresos no son especialmente altos.

¿Cuál es el nuevo límite si has tenido 2 pagadores?

Hasta la campaña anterior, el límite que obligaba a presentar la declaración de la Renta cuando se tenían 2 pagadores era de 15.000 euros. Sin embargo, en la campaña de 2025, que corresponde a los ingresos obtenidos durante 2024, ese umbral se ha elevado hasta los 15.876 euros. Es decir, si tus ingresos totales del año superan esa cifra y has cobrado de más de un pagador, tendrás que presentar tu declaración.

Este cambio busca ajustar el sistema al nuevo contexto económico, especialmente tras el incremento del SMI. Aunque a simple vista podría parecer que con esta medida se reduce el número de personas obligadas a declarar, en realidad ocurre lo contrario: más trabajadores han alcanzado o superado ese límite, sobre todo aquellos que han estado en paro en algún momento del año y después han retomado la actividad laboral, o viceversa. En esos casos, el SEPE cuenta como segundo pagador, lo que activa automáticamente la obligación de revisar si se supera el umbral.

¿Qué pasa si el segundo pagador te ha pagado poco?

No todo es blanco o negro. La normativa fiscal contempla una excepción importante: si has tenido dos o más pagadores, pero la suma de lo recibido del segundo y del resto no supera los 1.500 euros en total al año, el límite no se reduce y se mantiene en 22.000 euros. Es decir, en estos casos estarías en las mismas condiciones que alguien con un único pagador.

Esta excepción es especialmente útil para aquellas personas que, por ejemplo, han realizado trabajos puntuales o han tenido ingresos muy esporádicos por parte de un segundo empleador. Si el importe recibido no es elevado, Hacienda no te exige presentar la declaración solo por tener más de un pagador, siempre y cuando no superes el umbral general de los 22.000 euros.

¿Y si solo has tenido un pagador?

Si tus ingresos proceden de un solo pagador, el límite sigue siendo el mismo que en años anteriores: 22.000 euros anuales. Esto significa que si no alcanzas esa cifra, no estás obligado a declarar. Aun así, conviene echar un vistazo al borrador de la Renta que Hacienda ofrece, porque en muchos casos, aunque no haya obligación, puede salir a devolver.

Además, gracias a herramientas como Renta Web Open, puedes hacer una simulación sin necesidad de presentar nada oficialmente, para comprobar si te compensa declarar voluntariamente. Si te sale a devolver y Hacienda ya tiene todos tus datos correctamente reflejados, puedes presentar la declaración sin problema, incluso aunque no sea obligatoria.

¿Cómo saber si tienes que hacer la declaración?

La mejor forma de salir de dudas es revisar el borrador que la Agencia Tributaria pone a disposición de cada contribuyente. En ese documento se recogen todos los datos fiscales que Hacienda conoce de ti: ingresos, retenciones, aportaciones, etc. Pero ojo, no siempre está todo correcto. Es muy importante que lo revises, corrijas o completes si hace falta y, sobre todo, que prestes atención al número de pagadores y a las cantidades exactas percibidas de cada uno.

En resumen, si en 2024 trabajaste para más de una empresa, cobrando del SEPE o haciendo trabajos temporales, es muy probable que Hacienda te obligue a declarar este 2025. El límite ha subido, sí, pero la realidad es que más personas van a tener que rendir cuentas por sus ingresos. Y como siempre, más vale revisar con calma que llevarse un susto después.