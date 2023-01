Se acerca la noche de Reyes de modo que si todavía no has acabado de hacer tus compras, nada mejor que elegir las propuestas de una tienda en la que vas a encontrar de todo. De hecho tienen regalos para todos, desde juguetes para los más pequeños a todo aquello que cualquiera puede desear, así que estamos seguros que vas a acertar incluso si te has fijado un presupuesto. De hecho vamos a ayudarte a encontrarlos fácilmente y para ello te mostramos a continuación las X ideas de regalos de Natura por menos de 20 euros.

10 ideas de regalos de Natura por menos de 20 euros

Si no sabes qué comprar para Reyes, no tienes que dar más vueltas. En Natura tienes infinidad de regalos y además algunos de ellos a precios realmente económicos. Toma nota de estas ideas que ahora te proponemos:

Libreta Gratitude Day

Una libreta para apuntar nuestras emociones y reflexionar sobre como es nuestro día a día. Precio: 18 euros en versión grande y 12 euros en versión mini.

Cuadros horóscopo

Si conoces a alguien amante de los horóscopos, Natura tiene cuadros dedicados a cada uno de ellos. Precio: 6,90 euros.

Libretas horóscopo

O también podéis elegir libretas para anotar de todo cuya tapa está dedicada a cada uno de los signos del zodíaco. Precio: 6,90 euros.

Libros horóscopo

Otro regalo de Natura por menos de 20 euros en los que los que el horóscopo es protagonista. Estos libros explican al detalle todas las particularidades, rasgos y características de cada horóscopo. Solo tienes que elegir el tuyo o el de la persona a quien vayas a regalar. Precio: 9,90 euros.

Pulseras horóscopo

También tienes estas pulseras que seguro que serán todo un acierto. Además son realmente baratas. Precio: 5,90 euros

Breathe Essential Roll-On

Esta es es una esencia de olor a menta, eucaliptus y romero ideal para calmar la ansiedad y puede ser otra gran idea de regalo. Precio: 4,90 euros.

Vela Ying Yang

Una vela muy original que en realidad son dos ya que forma el símbolo del Ying y del Yang. Precio: 14,90 euros.

Comfort Socks

Los calcetines son un regalo recurrente en fiestas como Reyes. Acierta con estos «comfort socks» que Natura vende en varios colores y diseños y que son perfectos para llevar por casa o para dormir con ellos. Precio: 12,90 euros el pack de 3.

Estación de meteorología

Un dispositivo que te va a servir para poder consultar la previsión diaria del tiempo y que incluye además un proyector. Precio: 19,90 euros.

Kit para hacer sushi

Para los amantes de la cocina oriental, acabamos con este kit que te servirá para hacer sushi. Precio: 12 euros.