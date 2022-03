A punto de cerrar marzo en positivo a pesar del conflicto en Ucrania, el Ibex 35 encara el mes de abril habiendo reducido las caídas en el año por debajo del 2,5%. En uno de los mejores meses del año para las Bolsas, la subida media del selectivo a lo largo de toda su historia es del 2% y sólo ha cerrado en negativo en ocho de los 30 abriles que han tenido lugar desde 1992.

Si se toman datos de los últimos 20 años, la evolución media del Ibex 35 es negativa en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto y septiembre; mientras que registra subidas en abril, julio, octubre, noviembre y diciembre. Con un descenso medio del 1,30%, el peor mes para el selectivo español es mayo (-1,30%); mientras que el mejor es noviembre (2,13%).

La evolución del Ibex 35 en este mes de abril dependerá de cómo evolucionen las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto bélico. Con las expectativas de que ambos países llegasen a un acuerdo, esta última semana las Bolsas europeas han rebotado con fuerza. Entre las más favorecidas se encuentra la española, debido a contar con un mayor número de compañías de corte cíclico, es decir, más dependientes del ciclo económico y que podrían tirar del selectivo si se produce un alto al fuego.

“Sin embargo, el proceso inflacionario existente en Europa sigue en aumento, con el dato de IPC de España cerca del 10%, marcando máximos de 1985 y que somete a presiones en la liquidez global, por lo que pondría en serios apuros una recuperación económica, perjudicando así al selectivo español”, advierte Diego Morín, analista de IG, quien considera que “los escenarios son complejos de determinar, y realmente, tomar un rumbo, a día de hoy, se tercia impreciso».

Tras la recuperación desde mínimos, el Ibex 35 se mantiene por encima de los 8.500 puntos, es decir, logra conservar los niveles previos al inicio de la invasión. No obstante, apunta Morín, el selectivo español se encuentra negociando dentro de un lateral muy prolongado, entre los 9.315 enteros, los máximos de 2021 y los 8.000, “soporte critico”, por lo que “su dependencia del ciclo económico hace que el avance de la Bolsa española sea más “lenta” que otros índices europeos”.

Del «sell in may…» al rally de Navidad

Los indicadores del viejo continente también afrontan un abril que suele ser positivo. Por poner dos ejemplos, el Euro Stoxx 50, el selectivo donde cotizan las 50 compañías de mayor capitalización en Europa, ha cerrado en rojo sólo dos de los últimos 20 meses de abril y acumula una rentabilidad media del 1,62%. Del mismo modo, el Dax alemán sólo ha registrado descensos en abril de 2012 y 2015 y la subida media es del 2,28%.

Al otro lado del Atlántico, el S&P500 registra un comportamiento aún mejor al caer sólo en abril de 2012. Lo hizo un 0,75%. El alza del índice de Wall Street es del 2,61% de media. Aunque con más meses en negativo, la tecnología supera esa rentabilidad y el Nasdaq 100 sube un 3,20% de media en los últimos diez meses de abril.

De forma general, en el 60% de los casos los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre han tenido retornos positivos en las Bolsas, destacando el último mes del año ante el aumento de las compras navideñas y rotación de los inversores de cara al inicio del año siguiente en lo que se conoce como rally de Navidad. El otro patrón anual más famoso lo encarna dicho bursátil «sell in may and go away», algo así como «vende en mayo y lárgate», en referencia a los descensos de la renta variable durante el quinto mes del año, un mes que suele ser de liquidación por parte de los inversores antes del primer semestre del año.