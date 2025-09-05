El Ibex 35 ha amanecido este viernes con una subida en torno al 0,30% en la apertura tras dejar atrás la racha bajista de las últimas sesiones. El selectivo español logró sacudir el pesimismo al cierre de su sesión ayer, conquistando de nuevo la cota psicológica de los 14.900 puntos. Los mercados se quedarán atentos a la publicación del informe del empleo en Estados Unidos, mientras el castigo al mercado de deuda a escala global ha perdido algo de fuelle al cierre de la semana.

Los inversores también digirieran a lo largo de la jornada la evolución de los precios de la vivienda en el último trimestre. El precio de la vivienda repuntó un 12,7% en el último tramo de este año, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), lo que ha llevado al sector a vivir su mayor aumento anual desde que hay registro. La única vez que se observó un repunte a este nivel fue en 2007, cuando subieron un 13,1%.

Empresas del Ibex 35

El sector de acero es la más beneficiada en la apertura de las Bolsas. ArcelorMittal lidera las subidas con una subida del 1,59%. Le siguen los títulos de Acerinox (+1,51%), Solaria (+1,22%), Mapfre (+0,95%) y Rovi (+0,92%). En el lado de los descensos, las más rezagadas son Inditex (-0,30%), Telefónica (-0,20%), Redeia (-0,18%) y Enagas (-0,12%).

Mercados internacionales

Las Bolsas europeas cotizan con signo mixto en la apertura de las Bolsas. La Bolsa de París lidera las caídas en el continente, con una caída del 0,06% al igual que Milán, que cae en torno al 0,03% en los primeros compases de la sesión. En Reino Unido, el parqué de Londres ha iniciado la última sesión de la semana cotizando en tablas. Fráncfort ha amanecido alcista, con una leve subida del 0,11%.