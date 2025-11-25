El Ibex 35 se aleja de los 16.000 puntos y gira a la baja en la apertura

El Ibex 35 ha amanecido este martes con una leve caída en torno al 0,20% en la apertura de su sesión, dejando atrás los avances que registró este lunes. El parqué madrileño es el único índice dentro las Bolsas en Europa que abre la mañana teñido de rojo e ignora el optimismo en Wall Street anoche. El resto de las plazas bursátiles cotizan con signo mixto en las primeras horas de la sesión, sin tendencia clara.

Por otro lado, en el plano empresarial español, Axa IM ha sellado un acuerdo para cerrar la adquisición del 40% de FiberPass de Vodafone España y Telefónica España por un importe de 500 millones de euros, según ha informado el grupo que lidera Marc Murtra y el fondo inglés, Zegona, dueño de Vodafone en España. Por otra parte, los inversores también anticipan conocer la cifra total de los trabajadores de Telefónica que serán afectados por el Expediente de Regularización de Empleo (ERE), que la compañía comunicará a lo largo de la jornada. Hasta ahora, los despidos han afectado a 5.319 puestos de trabajo.

CaixaBank dará el pistoletazo de salida a su séptimo recompra de acciones que asciende a un importe máximo de 500 millones de euros y cuenta con una vigencia de hasta seis meses desde la fecha de hoy. Además, en el plano macroeconómico español, los precios industriales en España avanzaron un 0,7% en el mes de octubre, que deja los precios en su punto más elevada desde junio.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, los títulos de Indra han sido las que más han escalado con una revalorización del 2,3%. Le siguen ACS (+1,75%), Repsol (+0,83%) y el Banco Santander (+0,77%). Del lado contrario, con casi todo el panel en rojo, las caídas más destacadas se las anotaban las acciones de Solaria (-2,26%), Logista (-1,26%), IAG (-1,13%) e Mapfre (-1,11%).

En los mercados energéticos, el precio del barril del Brent, la referencia europea, retrocede un 0,46% hasta los 62,43 dólares, mientras que su homólogo norteamericano, el West Texas Intermediate, anota una caída del 0,53% hasta los 58,61 dólares.