El Ibex 35 ha avanzado un leve 0,11% en la apertura de su sesión bursátil este viernes hasta marcar el nuevo hito bursátil de los 17.150 puntos. Además, las Bolsas vivirán la última cuádruple hora bruja del año, un día donde los mercados suelen estar más agitados de lo normal por el vencimiento simultáneo de muchos contratos. Esto tendrá lugar tanto en las plazas bursátiles en Europa, como en Wall Street.

En el plano empresarial, CaixaBank ha ejecutado el 16,36% de su programa de recompra de de títulos este viernes, cuyo importe máximo asciende hasta los 500 millones de euros. Fluidra, por su parte, ha sellado un acuerdo para adquirir el 100% de la neerlandesa Variopool, valorada en 21 millones de euros.

En el resto del continente, los principales parqués abrían con signo mixto. En concreto, París cotizaba en tablas aunque giraba hacia el alza al igual que Fráncfort mientras Milán subía un 0,17% en la primera hora de su sesión.

En la primera hora de las negociaciones, los mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Fluidra (+2,02%), Acciona (+1,49%), Solaria (+1,39%) y Mapfre (+0,92%). En el lado contrario destacaban Enagás (-2,52%), Grifols (-1,07%), Acerinox (-0,88%) y Telefónica (-0,57%).

En los mercados petroleros, el precio del barril del Brent, la referencia europea, descendía un 0,32% hasta marcar los 59,63 dólares. El barril del West Texas Intermediate (WTI), la referencia norteamericana, bajaba un 0,18% hasta los 55,90 dólares. Por otro lado, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar era del 1,1706 ‘billetes verdes’, o dólares.