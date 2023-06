Iberia alerta de «incertidumbre» en el cuarto trimestre pese a la recuperación de la demanda en verano

Iberia, aerolínea del grupo IAG, espera que 2023 sea el año de la recuperación de los niveles previos a la pandemia. La compañía obtuvo ingresos récord en el primer trimestre del año y prevé seguir en la misma línea hasta, al menos, el cierre de la campaña de verano. Sin embargo, Iberia tiene «incertidumbre» sobre la evolución de la actividad en el cuarto trimestre.

Juan Cierco, director corporativo de Iberia, ha explicado durante el foro organizado por la Mesa de Turismo que aunque en general se espera un «buen año», pero que el último trimestre plantea cierta «incertidumbre». «La aviación es un sector muy volátil, cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo acaba afectando la demanda», ha matizado el directivo.

En este sentido, ha explicado que la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costes son los factores que más han afectado al turismo en los últimos meses. «Hasta el momento, es un buen año, pero hay que ver cómo evoluciona la demanda. Somos prudentemente optimistas» por las amenazas externas, ha afirmado Cierco.

Respecto a los precios, el director corporativo de la aerolínea asegura que se establecen en función de la oferta y la demanda. Asimismo, apunta que «están en línea con los precios de sus competidores» y que hay que tener en cuenta que los costes se han disparado.

Iberia ha obtenido los mejores resultados en un primer trimestre de su historia y se ha posicionado como una de las aerolíneas más rentables del mundo en dicho período. La empresa se ha beneficiado de una demanda especialmente fuerte en España y Latinoamérica, así como en Estados Unidos. «Y en Asia no es que no se haya recuperado, es que allí no volamos», matiza y añade que España no puede competir en el mercado asiático con países como Francia, Holanda o Reino Unido.

Compra de Air Europa

Respecto a la compra de Air Europa, el director corporativo de Iberia explica que «está en proceso de aprobación de la Dirección General de Competencia de Bruselas». Cierco defiende: «Es una operación muy importante para nosotros, estamos convencidos tanto desde una compañía como de otra, de que es fundamental e imprescindible para el desarrollo del turismo»

Cierco considera que el volumen que les daría la operación de compra de Air Europa permitiría «volver a abrir rutas que ahora son imposibles» y que serán clave para el desarrollo del turismo en España.

El pasado mes de febrero, IAG y Air Europa alcanzaron un acuerdo tras meses de negociaciones para la compra de la aerolínea de la familia Hidalgo por la propietaria de Iberia y British Airways. Finalmente, el precio será el mismo en que se valoró Air Europa hace un año, 500 millones, 400 en efectivo y 100 en acciones de IAG, a los que hay que sumar la deuda de la compañía cifrada en torno a 900 millones.