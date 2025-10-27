Me he comprado este maquillaje gótico para Halloween y lo vas a querer

Con Halloween a la vuelta de la esquina, seguro que muchos están a la búsqueda de ideas o tutoriales para un maquillaje gótico y sombras ahumadas. Entre las opciones que más éxito están teniendo este año, hay una que destaca por encima del resto gracias a un producto que ya se ha hecho viral. Se trata de la paleta de sombras De’Lanci Panda 9, una propuesta con tonos negros, plateados y grises que se ha convertido en una de las más vendidas en Amazon por su precio, su versatilidad y su acabado profesional.

Con un coste de apenas 11,99 euros, esta paleta promete resultados de nivel profesional, pero con la comodidad de un formato compacto y fácil de transportar. Su nombre, Panda Black, no es casualidad: combina nueve tonos que van desde el blanco más puro hasta el negro más intenso, pasando por grises ahumados y metalizados, pensados para crear desde un look elegante hasta el maquillaje más oscuro propio de estas fechas. Además, su fórmula no incluye ingredientes de origen animal y cuenta con el sello de producto vegano y libre de crueldad, algo que cada vez tiene más peso entre los consumidores. Pero su popularidad no se explica sólo por eso. La textura cremosa, el color intenso y la buena fijación de las sombras han hecho que esta paleta se gane un hueco entre las más recomendadas para Halloween. Ofrece resultados profesionales a un precio muy barato, y por eso muchos la consideran una de las mejores opciones del momento para lograr ese maquillaje gótico que triunfe este Halloween.

El maquillaje para Halloween que está arrasando

La De’Lanci Panda 9 Colors Black Smoky es una paleta que incluye nueve tonos que son perfectos para recrear el clásico ahumado negro o looks de inspiración gótica. Los nombres de cada sombra (Snow, Ice, Silver, Cigarette, Cement, Smog, Smoky, Coal y Midnight) reflejan perfectamente la gama cromática de la colección, que va desde los blancos luminosos hasta los negros más profundos.

Esta combinación permite lograr múltiples efectos: un maquillaje de calavera, un look de vampiro, un ahumado clásico de noche o incluso propuestas más artísticas con brillo plateado o degradados metálicos. Su textura es suave, fácil de difuminar y no genera polvo en exceso, lo que facilita trabajar los tonos sin manchar el resto del rostro. Aquí puedes ver un pequeño tutorial sobre cómo usar y el resultado que te aporta esta paleta de sombras:

Y como puedes ver por las fotos, una de las razones por las que esta paleta está conquistando a tantas usuarias es su gran pigmentación. Con muy poco producto se consigue un color potente y uniforme, algo poco habitual en paletas de este precio. Las sombras se adhieren bien al párpado y aguantan sin problemas el paso de las horas, incluso en maquillajes intensos o con calor. Por eso muchos la están eligiendo como opción fiable para looks que deben durar toda la noche, como los de Halloween, donde el maquillaje tiene que mantenerse impecable aunque pasen las horas.

Compacta, ligera y pensada para usar más allá de Halloween

Otro motivo de su éxito está en el formato. La De’Lanci Panda Black reúne nueve sombras en un estuche ligero que cabe en cualquier bolso o neceser, algo que se agradece cuando el maquillaje forma parte de una noche larga o de un viaje. Su tamaño compacto y el espejo incorporado facilitan los retoques sobre la marcha, sin necesidad de cargar con productos extra.

Esa comodidad ha hecho que no se quede solo en los looks de Halloween. Cada vez son más quienes la incluyen en su rutina habitual, no solo para disfraces o maquillajes de fantasía. Los tonos más claros, como Ice o Silver, aportan un brillo suave que funciona bien incluso para el trabajo o un plan informal. En cambio, los más oscuros (Coal y Midnight) permiten transformar el look en cuestión de minutos, ideal para una cena, una fiesta o cualquier evento nocturno. Es una paleta pequeña, práctica y versátil, de esas que acaban siendo más útiles de lo que parece al principio.

Apta para todo tipo de piel y tonos de ojos

Por último, uno de los aciertos de esta paleta es que se adapta bien a cualquier piel y color de ojos. Los tonos oscuros, entre negros y grises, realzan el azul y el verde, pero también dan profundidad a los ojos marrones y hacen destacar los más oscuros. La textura es suave y fácil de trabajar, lo que permite mezclar sombras sin que se pierda el color ni se apelmace. En pocos minutos se puede pasar de un toque sutil a un acabado más intenso, según el estilo o el momento.

Además, al tratarse de una fórmula orgánica, libre de siliconas pesadas o parabenos, resulta cómoda incluso para pieles sensibles. El acabado es modulable: se puede conseguir un efecto sutil con una sola capa o un ahumado profundo aplicando varias.

La ausencia de fragancias y el hecho de que no se haya testado en animales son otros de los aspectos mejor valorados por los compradores. En las reseñas de Amazon, muchos usuarios destacan que la paleta ofrece una calidad sorprendente para su precio, con una durabilidad superior a la de otras marcas más caras, de modo que ya no tienes que buscar más. Esta es la mejor paleta que puedes usar para este Halloween y todavía estás a tiempo de pedirla ¿a qué esperas?.