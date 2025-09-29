Hacienda hace oficial el aviso a los autónomos: el cambio llega en octubre y te tienes que preparar

El año 2026 llega con muchas novedades para los trabajadores autónomos, que estarán obligados a utilizar un nuevo sistema de facturación diseñado por la Agencia Tributaria. El ministerio de María Jesús Montero sigue con su intención de reducir el fraude fiscal y, por ello, a partir del próximo 1 de enero, desde Hacienda conocerán al segundo todas las facturas que emitan los trabajadores del RETA. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que prepara Hacienda con los trabajadores autónomos.

Los 3 millones de trabajadores autónomos que hay en España tendrán la obligación de utilizar a partir del próximo 1 de enero un sistema de facturación diseñado por la Agencia Tributaria. Esto ya está aprobado en el Real Decreto 1007/2023, en el que se deja claro que esto tiene como objetivo «garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, además de combatir la evasión fiscal».

Así que a partir del próximo 1 de enero los autónomos españoles tendrán la obligación de presentar las facturas a través del sistema de facturación Verifactu. Según informa la Agencia Tributaria en su página web, «los términos VERI*FACTU o reglamento VERI*FACTU son formas abreviadas, coloquiales y significativas de referirse al reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre».

«Este reglamento y el real decreto que lo aprueba imponen una serie de requisitos a los sistemas informáticos que se utilicen para expedir facturas, con el objetivo de evitar o dificultar y detectar que se pueda cometer fraude en ese proceso», informa la Agencia Tributaria en la página habilitada para que los autónomos consulten todo lo necesario sobre este nuevo sistema de facturación. Desde Hacienda ya han informado a los autónomos que a partir de octubre ya tendrán un nuevo programa gratis con el que podrán expedir las facturas.

Hacienda y el cambio que llega para los autónomos

Así lo ha informado el portal especializado Autónomosyemprendedor.es, que en un artículo ha informado que «Hacienda tendrá listo en octubre el programa gratis para que los autónomos emitan facturas cumpliendo la ley». De esta forma, desde la Agencia Tributaria pondrán a disposición de estos trabajadores un sistema de facturación gratuito para que estos no tengan que pagar por un software certificado con el que emitir sus facturas a partir del 1 de enero.

Según este medio, en el próximo mes de octubre la Agencia Tributaria pondrá a disposición de los autónomos este nuevo sistema de facturación gratuito y de fácil acceso para los trabajadores por cuenta propia y las pymes. «Además, se ha dejado preparado el sistema para que también se pueda utilizar para la factura electrónica. Es decir, para que sea compatible a efectos de lenguaje informático», cuenta este medio, según les han confirmado fuentes de la Agencia Tributaria.

De esta manera, en los próximos días se habilitará «una aplicación de facturación simplificada de uso gratuito para aquellos empresarios que, por su bajo nivel de facturación, no precisen de sistemas informáticos más complejos», con la que este grupo de trabajadores pueda compartir las facturas en tiempo real con Hacienda. Así que a partir del 1 de enero, tendrán la obligación de utilizar estos sistemas de facturación diseñados por la Agencia Tributaria los siguientes grupos de trabajadores: