Hacienda estrecha el cerco: más control para quienes gastan mucho y declaran poco

Parece que los tiempos en los que ciertos contribuyentes podían ocultar sus ingresos con facilidad están llegando a su fin. La Agencia Tributaria ha decidido intensificar la vigilancia sobre aquellos que llevan un alto nivel de vida, pero cuyas declaraciones de impuestos no reflejan esa realidad. A partir de ahora, Hacienda pondrá especial atención en las redes sociales, en el uso de sociedades instrumentales y en la simulación de residencia para detectar posibles fraudes fiscales. Este nuevo enfoque busca reducir la economía sumergida y garantizar que todos los ciudadanos contribuyan de manera justa al sistema.

La estrategia de Hacienda no es nueva, pero este año se aplicará con más rigor. La vigilancia se centrará en personas cuyos signos externos de riqueza no concuerden con los ingresos que declaran. Ya no será suficiente con ocultar activos a través de sociedades o repartir el patrimonio entre familiares. El fisco utilizará tecnología avanzada y un mayor cruce de datos para detectar irregularidades. De esta manera, busca evitar que algunos ciudadanos mantengan un tren de vida elevado sin pagar los impuestos que les corresponden. Para ello, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre distintos sectores y prácticas sospechosas. Desde empresarios que no aceptan pagos con tarjeta hasta quienes declaran ingresos mínimos, pero poseen coches de lujo y viven en urbanizaciones exclusivas. También se vigilará con mayor detenimiento el uso de neobancos y criptomonedas, así como el fraude en arrendamientos y plataformas digitales. La IA y otros sistemas de análisis de datos serán clave en este proceso, pero siempre bajo la supervisión humana para evitar errores o abusos.

Hacienda aumenta el control a quienes gastan mucho y declaran poco

Uno de los principales objetivos de Hacienda es detectar aquellas personas que utilizan empresas para ocultar sus ingresos reales. Muchos contribuyentes de alto poder adquisitivo estructuran su actividad económica a través de sociedades, con el fin de desviar gastos personales y reducir su carga impositiva. Un patrón habitual es el uso de empresas para pagar viajes, coches de alta gama, propiedades de lujo o incluso gastos diarios.

La Agencia Tributaria ha diseñado filtros específicos para identificar estos casos y proceder con inspecciones más detalladas. Se prestará especial atención a quienes viven en zonas de alto nivel adquisitivo, pero declaran ingresos irrisorios. También se reforzará la investigación en torno a las redes familiares que participan en estas estructuras, con el objetivo de detectar fraudes distribuidos entre varios miembros para eludir impuestos.

Simulación de residencia: el otro gran fraude a perseguir

Otra de las prácticas que Hacienda quiere erradicar es la simulación de residencia fiscal. Existen personas que viven en España más de 183 días al año, pero continúan tributando como no residentes para pagar menos impuestos. Este tipo de fraude se ha vuelto común entre ciertos perfiles de alto nivel adquisitivo, que buscan refugios fiscales con impuestos más bajos.

Además, también se pondrá la lupa sobre quienes declaran residir en una comunidad autónoma distinta a la que realmente habitan, con el único propósito de beneficiarse de una menor presión fiscal. Esta situación se da con frecuencia en la Comunidad de Madrid, debido a sus impuestos más bajos en comparación con otras autonomías. Para combatir estas irregularidades, Hacienda ha diseñado un sistema de análisis de datos que le permitirá comprobar la verdadera ubicación de los contribuyentes.

La economía sumergida y el pago en efectivo, bajo vigilancia

Uno de los mayores problemas que enfrenta la Agencia Tributaria es la economía sumergida, y este año redoblará esfuerzos para combatirla. En este sentido, se ha fijado en sectores que muestran un alto uso de efectivo y donde la aceptación de pagos con tarjeta es poco habitual. Aquellos empresarios o profesionales que operen en actividades con un elevado riesgo de opacidad y no reflejen ingresos bancarios serán objeto de inspección.

El fisco también pondrá especial atención en quienes presentan una rentabilidad incompatible con su actividad declarada, mantienen pérdidas constantes o tienen existencias desproporcionadas. La utilización de software de doble uso, es decir, programas que permiten ocultar ventas y manipular registros contables, también será uno de los puntos clave en la investigación.

Control sobre plataformas digitales y criptomonedas

La creciente digitalización de la economía ha llevado a Hacienda a reforzar el control sobre plataformas de compraventa, alquiler de viviendas y otros servicios online. El volumen de transacciones a través de estos medios ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y con él, también las irregularidades fiscales.

Se vigilarán especialmente las actividades relacionadas con el alquiler de inmuebles, la compraventa de artículos de segunda mano y la prestación de servicios online. Del mismo modo, se ampliará el control sobre las criptomonedas, un sector donde las inversiones pueden generar ganancias significativas que no siempre son declaradas. Hacienda intensificará la supervisión sobre los exchanges de criptomonedas y los neobancos, con el fin de identificar a quienes intentan ocultar ingresos mediante estos medios.

Inteligencia Artificial para mejorar la detección del fraude

Para hacer frente a estos desafíos, Hacienda recurrirá a la Inteligencia Artificial como herramienta clave en la detección de posibles fraudes fiscales. Gracias a algoritmos avanzados, podrá analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord y detectar patrones sospechosos en las declaraciones de los contribuyentes. No obstante, el organismo ha asegurado que toda decisión será revisada por inspectores humanos, garantizando así la transparencia y la precisión en el proceso.