Hacienda confirma el palo definitivo a Bizum: nos afecta a todos y se acaba el ‘chollo’

El auge de los pagos digitales ha cambiado por completo la manera en la que gestionamos nuestro dinero. En España, Bizum se ha convertido en la aplicación número uno para transferir pequeñas cantidades de dinero de forma rápida y sencilla, eliminando la necesidad de efectivo o tarjetas. Su popularidad ha crecido exponencialmente, alcanzando más de 27 millones de usuarios y procesando alrededor de 35 transacciones por segundo. Sin embargo, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, suele haber un giro inesperado.

Durante años, Bizum ha operado sin demasiadas restricciones más allá de ciertos límites en las transacciones y en la cantidad de dinero que se puede recibir o enviar en un determinado periodo. A diferencia de otras plataformas como Wallapop o Vinted, que desde 2024 deben reportar a Hacienda los ingresos de los vendedores que superen ciertos umbrales, Bizum había escapado a un control estricto. Esto ha permitido que muchas personas lo usen libremente para pagos cotidianos e incluso para recibir ingresos sin una regulación específica. Pero esto está a punto de cambiar. El Ministerio de Hacienda ha decidido poner su foco en Bizum y ha anunciado una nueva normativa que afectará a muchos de los usuarios. La Agencia Tributaria comenzará a vigilar de cerca las transacciones realizadas a través de esta plataforma, especialmente aquellas relacionadas con actividades económicas. Esta nueva regulación traerá consigo un cambio radical en la manera en la que los bancos gestionan la información de los usuarios y marcará el fin de la flexibilidad que ha caracterizado a Bizum hasta ahora.

Hacienda pone el foco en Bizum: ¿qué cambia?

Hasta ahora, Bizum operaba con ciertas limitaciones en cuanto a cantidades máximas por operación y número de transacciones permitidas. Sin embargo, no existía un control estricto sobre los ingresos obtenidos a través de esta plataforma, lo que permitía a muchos autónomos y pequeños comerciantes recibir pagos sin declarar formalmente esos ingresos. Con la nueva normativa, Hacienda obligará a los bancos a informar de todas las transacciones recibidas por empresarios y trabajadores autónomos.

Este control se implementará mediante un sistema de reportes mensuales que los bancos enviarán directamente a la Agencia Tributaria. De esta manera, Hacienda tendrá acceso a un registro detallado de los ingresos recibidos a través de Bizum, permitiéndole identificar posibles irregularidades y evitar que ciertas actividades económicas escapen a la fiscalización. En otras palabras, cualquier pago realizado a través de Bizum podrá ser supervisado, garantizando que aquellos que deban tributar por sus ingresos lo hagan de forma obligatoria.

¿A quién afecta esta nueva regulación?

El cambio más significativo de esta normativa recae sobre autónomos y pequeños empresarios que utilizan Bizum como medio de cobro habitual. Para ellos, el chollo de recibir pagos sin declarar ha llegado a su fin, ya que Hacienda podrá cruzar datos y detectar posibles evasiones fiscales. Esto significa que cualquier ingreso percibido por esta vía deberá ser reflejado en la contabilidad y en las correspondientes declaraciones de impuestos.

Para los usuarios habituales que utilizan Bizum únicamente para pagar entre amigos o realizar pequeñas transferencias personales, no habrá un impacto inmediato. No obstante, es importante tener en cuenta que los bancos estarán obligados a reportar todos los movimientos realizados en la plataforma. Aunque este control está orientado principalmente a detectar ingresos no declarados, no se descarta que en el futuro se amplíe la supervisión a otros tipos de transacciones.

Multas y sanciones que se pueden aplicar

El incumplimiento de esta nueva normativa puede acarrear sanciones significativas. Hacienda ha advertido que, en caso de detectar irregularidades, las multas podrán oscilar entre los 600 euros y el 50% de la cantidad enviada o recibida de manera irregular. Además, si se sospecha de un uso indebido de Bizum para evitar el pago de impuestos, la Agencia Tributaria se reserva el derecho de abrir inspecciones más exhaustivas a los contribuyentes implicados.

Este nuevo marco regulador busca cerrar el cerco sobre las operaciones económicas no declaradas y asegurarse de que todos los ingresos sean fiscalizados de manera adecuada. La medida ha generado controversia, ya que muchos autónomos y pequeños negocios ven en Bizum una herramienta clave para recibir pagos sin los elevados costes de las comisiones bancarias tradicionales. Sin embargo, para Hacienda, se trata de una cuestión de equidad fiscal y transparencia en la gestión de los tributos.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

La regulación de los pagos digitales es un tema en constante evolución. El caso de Bizum es sólo un paso más en la estrategia de Hacienda para controlar mejor el flujo de dinero que circula a través de plataformas electrónicas. No sería sorprendente que en los próximos años se apliquen medidas similares a otros métodos de pago online, como PayPal o plataformas de criptomonedas.

Para los usuarios, esto significa que cada vez habrá menos margen para operaciones financieras que escapen al control fiscal. Lo que antes era visto como una alternativa cómoda y ágil para enviar dinero, ahora estará sujeto a un mayor escrutinio. La recomendación principal es mantener siempre un registro claro de los ingresos y asegurarse de cumplir con las obligaciones fiscales para evitar sorpresas desagradables.