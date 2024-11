Hacienda está devolviendo 4.000 euros por un fallo garrafal: así puedes cobrarlo

En un giro inesperado, miles de pensionistas en España están descubriendo que tienen derecho a una devolución de hasta 4.000 euros por un error histórico cometido por Hacienda. Este fallo, que afecta a trabajadores mutualistas de sectores como la metalurgia, la construcción y el comercio, ha sido avalado recientemente por el Tribunal Supremo, abriendo la puerta a que este colectivo recupere lo que pagó de más durante un periodo de su vida laboral hace décadas. Se trata de una compensación que, aunque llega décadas después, supone un alivio económico significativo para muchas familias.

El origen del problema se remonta a los años 1967-1978, cuando la Agencia Tributaria aplicó una tributación indebida sobre las pensiones de estos trabajadores. Según el Supremo, debían tributar solo por el 75% de su pensión, pero Hacienda aplicó impuestos sobre el 100%, generando un sobrepago del 25%. Aunque muchos pensaron que este error quedaría en el olvido, las recientes sentencias judiciales han demostrado lo contrario. Ahora, aquellos afectados pueden reclamar el dinero correspondiente a los últimos ejercicios fiscales en los que este fallo estuvo vigente, lo que ha desencadenado una avalancha de solicitudes que además ha llevado a que aquellos que todavía no han cobrado la devolución, puede que no lo hagan hasta enero de 2025. Os explicamos más sobre este error de Hacienda que puede hacer que te devuelvan hasta 4.000 euros y cómo reclamar lo que te corresponde.

Hacienda está devolviendo 4.000 euros por un fallo garrafal

El fallo afecta específicamente a los pensionistas que trabajaron en sectores como la construcción, el comercio o la metalurgia durante las décadas señaladas. Estos trabajadores mutualistas cotizaron bajo unas condiciones que, según la justicia, no se ajustaban a lo establecido legalmente. Para ser elegible, es imprescindible haber formado parte de este sistema de mutualidades en los años en cuestión y haber cotizado de manera indebida durante ese periodo.

Además, es importante mencionar que las reclamaciones sólo pueden abarcar los ejercicios fiscales comprendidos entre 2020 y 2023. Los años anteriores se consideran prescritos según la legislación vigente, por lo que no es posible incluirlos en la solicitud.

Cómo reclamar los 4.000 euros

Para acceder a esta devolución, los interesados deben presentar una solicitud proactiva a través de la sede electrónica de Hacienda. Este proceso, aunque sencillo, requiere seguir ciertos pasos clave:

Acceso al formulario: Hacienda ha habilitado un formulario específico en su plataforma digital, al que se puede acceder con certificado digital, DNI electrónico, sistema Cl@ve o número de referencia de la declaración de la Renta.

Datos necesarios: No es obligatorio adjuntar documentación adicional, ya que la Agencia Tributaria cruzará los datos con la Seguridad Social y otros organismos para verificar la información. En casos excepcionales, Hacienda podría solicitar documentos adicionales.

Plazo de presentación: Los interesados deben actuar con rapidez, ya que estas reclamaciones tienen un límite temporal. En este caso, Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para realizar los pagos correspondientes a las solicitudes presentadas.

Estado de la tramitación: Una vez enviada la solicitud, los pensionistas pueden consultar el estado de su reclamación en la sección "Renta 2023" del portal de Hacienda. Dependiendo del estado de la tramitación, aparecerán mensajes como "Su declaración se está tramitando" o "Se ha estimado conforme la devolución solicitada".

La devolución de entre 3.000 y 4.000 euros supone un ingreso inesperado para muchos jubilados. Este dinero, que en su momento fue cobrado indebidamente, llega en un momento en el que muchas personas mayores enfrentan dificultades económicas. Además, este fallo del Tribunal Supremo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Es interesante destacar que la avalancha de solicitudes ha llevado a Hacienda a simplificar el proceso inicial. Esto demuestra la magnitud del error y la importancia de corregirlo de manera efectiva. Aunque el trámite puede parecer complejo, la posibilidad de recuperar miles de euros bien merece el esfuerzo.

Plazos para recibir el dinero

Hacienda tiene un margen de seis meses para procesar las devoluciones desde la finalización de la campaña de la Renta. En este caso, como la campaña concluyó el 1 de julio, el plazo para realizar los pagos vence el 31 de diciembre. Esto significa que los pensionistas que presenten sus solicitudes dentro del tiempo estipulado podrían recibir el dinero antes de finalizar el año. Sin embargo, Hacienda ha explicado hace poco que el nivel de solicitudes ha sido muy elevado, de modo que muchos mutualistas no verán la devolución hasta que llegue el mes de enero de 2025.

A pesar de ello, si todavía no has reclamado no dudes en hacerlo. Este fallo histórico ha generado una de las mayores devoluciones de impuestos en los últimos años, afectando a un colectivo que durante décadas desconoció que había sido perjudicado por un error administrativo. Gracias a las recientes sentencias judiciales, se ha reconocido la injusticia y se está trabajando para corregirla.

Para los afectados, esta es una oportunidad única de recuperar lo que por derecho les pertenece. Si bien el proceso requiere cierta diligencia, las herramientas digitales y la información disponible facilitan enormemente el trámite. Aquellos que cumplan con los requisitos no deberían dudar en reclamar su dinero, ya que esta compensación puede marcar una gran diferencia en sus economías personales.