Hacienda devuelve miles de euros en la renta 2025 a quienes cumplen estos requisitos

Cada año, la declaración de la renta se convierte en un momento crucial para millones de contribuyentes en España. Mientras algunos deben abonar ciertas cantidades a la Agencia Tributaria, otros tienen derecho a recibir devoluciones importantes. La campaña de la Renta 2025 no es una excepción y muchas personas pueden beneficiarse de devoluciones que, en algunos casos, alcanzarán los miles de euros. Sin embargo, para acceder a ello, es fundamental cumplir con ciertos requisitos y estar al tanto de las novedades fiscales con respecto a la declaración de la renta 2025.

Ya comenzada la campaña fiscal, conviene conocer los plazos y las modalidades disponibles para presentar la declaración. Como en años anteriores, existen tres vías principales para realizar este trámite: Internet, teléfono y asistencia presencial. La presentación online ha sido la primera en activarse, fue el pasado 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Posteriormente, a partir del 6 de mayo, se habilitará la opción telefónica para quienes prefieran recibir asistencia. Finalmente, desde el 2 de junio, aquellos que necesiten atención presencial podrán acudir a las oficinas de Hacienda con cita previa. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que no todos los ciudadanos tienen la obligación de presentar la declaración. Además, existen ciertas circunstancias personales, laborales y familiares que pueden influir en el resultado final, determinando si el contribuyente debe pagar o si, por el contrario, recibirá una devolución significativa. Por ello, es esencial conocer en detalle quiénes forman parte del grupo de personas que podrán beneficiarse de que le devuelvan en su declaración miles de euros.

¿Quiénes deben hacer la declaración de la renta en 2025?

No todas las personas están obligadas a presentar la declaración de la renta. En términos generales, aquellos cuyos ingresos anuales no superen los 22.000 euros están exentos de este trámite, salvo que tengan más de un pagador. Este límite se reduce a 15.876 euros si han recibido ingresos de más de un pagador, siempre que el segundo y siguientes no superen los 1.500 euros.

También están exentos de declarar aquellos que perciben pensiones compensatorias por sentencia judicial o ayudas contributivas que no superen los límites establecidos. No obstante, aunque no tengan obligación de presentar la declaración, muchos de estos contribuyentes pueden beneficiarse de devoluciones fiscales si la presentan de forma voluntaria.

La gran devolución del IRPF en la renta 2025: requisitos y cantidades

Una de las principales novedades de este ejercicio fiscal radica en la devolución que Hacienda realizará a ciertos contribuyentes debido a la reducción de las retenciones en los salarios durante el año. Como consecuencia, se estima que miles de personas podrán recibir importantes cantidades de dinero en su cuenta bancaria tras la liquidación de la renta.

Según los datos disponibles, aquellos con sueldos comprendidos entre los 22.000 y los 35.200 euros podrán recibir devoluciones que oscilarán entre los 400 y los 900 euros. Sin embargo, el importe final dependerá de distintos factores, como las cargas familiares o la situación personal del contribuyente.

Por ejemplo, los trabajadores con hijos o personas a su cargo podrán acceder a devoluciones más elevadas, en algunos casos alcanzando cifras que superan los 1.000 euros. Por el contrario, aquellos sin cargas familiares recibirán reembolsos menores, aunque igualmente significativos.

Factores que influyen en la devolución de Hacienda

El importe a devolver por la Agencia Tributaria no es fijo y varía según varios aspectos:

Ingresos anuales: cuanto más se acerquen a los límites establecidos, mayor será la devolución.

cuanto más se acerquen a los límites establecidos, mayor será la devolución. Retenciones aplicadas : si durante el año se han realizado retenciones superiores a las que correspondían, Hacienda devolverá la diferencia.

: si durante el año se han realizado retenciones superiores a las que correspondían, Hacienda devolverá la diferencia. Cargas familiares : las personas con hijos o ascendientes a su cargo suelen recibir mayores beneficios fiscales.

: las personas con hijos o ascendientes a su cargo suelen recibir mayores beneficios fiscales. Deducciones aplicables: existen diferentes deducciones por vivienda habitual, alquiler, discapacidad, maternidad, entre otras, que pueden aumentar la cantidad a devolver.

Cómo consultar si tienes derecho a devolución

Para saber si te corresponde una devolución, lo primero es acceder al borrador de la declaración a partir del 2 de abril a través de la web de la Agencia Tributaria. En este documento preliminar aparecerá reflejado el resultado de la liquidación, indicando si la declaración resulta «a devolver» o «a pagar».

Si el resultado es negativo, significará que Hacienda tiene que reembolsarte una cantidad de dinero. En este caso, la devolución se realizará de forma automática en un plazo aproximado de un mes, aunque puede extenderse hasta seis meses en algunos casos.

¿Cuándo paga Hacienda las devoluciones de la renta?

Una vez presentada la declaración, Hacienda dispone de hasta seis meses para efectuar el pago de la devolución. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los contribuyentes que la presentan en los primeros días suelen recibir el ingreso en un plazo de pocas semanas.

El pago se realiza directamente en la cuenta bancaria facilitada durante la declaración, por lo que es fundamental asegurarse de que los datos estén correctos para evitar retrasos.

La declaración de la renta 2025 trae consigo una importante devolución para muchos contribuyentes, especialmente aquellos con ingresos dentro del rango establecido y con cargas familiares. Para no perder la oportunidad de recibir estos reembolsos, es crucial revisar el borrador, asegurarse de aplicar todas las deducciones disponibles y presentar la declaración en los plazos establecidos. Con una correcta planificación, es posible optimizar la devolución y obtener un ingreso extra que puede ser de gran ayuda para la economía personal.