Guigues (Renault): «Estamos igual de concienciados con el eléctrico que un danés pero no hay puntos de carga»

Renault apuesta por España. El fabricante automovilístico galo ha lanzado al mercado el Renault Austral, un modelo con el que busca conquistar el segmento C y que llegará primero a los concesionarios españoles que al resto del mundo, ya que se trata de un modelo 100% ‘made in Spain’. Un coche que es el primero del plan industrial de la firma del rombo -para el que invertirá 4.000 millones de euros divididos entre sus plantas de Valladolid, Palencia y Sevilla-. Un lanzamiento que llega en un contexto complicado.

A las dudas de los consumidores por la transición del coche de combustión al eléctrico, ahora hay que sumar el impacto de la crisis de los semiconductores en las fábricas y el aumento de la incertidumbre económica derivada del impacto de la invasión rusa de Ucrania. OKDIARIO entrevista a Sebastián Guigues, director general de Renault, Alpine y Mobilize en España para conocer los retos a los que se enfrenta la marca francesa.

Pregunta: Renault ha apostado por España para la fabricación de sus nuevos modelos híbridos ¿Qué importancia tiene el Austral para el negocio de la firma en España? ¿Qué ha supuesto para la fábrica de Palencia?

Respuesta: Desde un punto de vista industrial, el Austral es el primer coche del plan industrial que presentamos el año pasado en Palencia. Un plan que anunciaba cuatro coches con 4.000 millones de inversión y este es el primer modelo, que va a ser capaz de dar continuidad a la fábrica de Palencia para muchos años, porque un coche se desarrolla para cinco, seis, nueve o diez años y eso da mucha tranquilidad.

A nivel comercial yo te diría que es el coche que nos faltaba dentro de la gama, porque quizá es que el Kadjar nunca acabo de dar de sí todo lo que tenía que dar por diferentes razones y que el Austral sí puede dar, ya que compite en el segmento más grande del mercado español. Con lo cual este coche a nivel comercial también nos tiene que dar muchas alegrías, y lo comercial se retroalimenta con la fábrica. Esto es, si yo soy capaz de generar pedidos para la fábrica, la fábrica tendrá más empleo y más sostenibilidad.

P: ¿Cómo está afectando la crisis de los semiconductores a la fabricación de este modelo? ¿Estáis priorizando el ensamblaje del Austral frente a otros modelos? ¿Cuándo prevé Renault que se estabilice el abastecimiento de piezas?

R: La gestión de los de los suministros está complicada, especialmente todo lo que es electrónico y todo lo que lleva microchips y seguramente va a seguir siendo complicada algunos meses más. Lo que sí que es verdad es que hemos decidido priorizar este modelo, ya que es muy importante para nosotros. Entonces, a priori, la fábrica tendrá los medios necesarios para seguir produciendo coches y que nosotros los podamos seguir vendiendo, porque es una decisión estratégica de empresa, porque nos interesa, porque a nivel de negocio tiene sentido.

P: ¿Producir en España ayuda a tener más clientes que se decanten por la marca?

R: Por supuesto que fabricar en España es un plus, es un plus de visibilidad y de notoriedad. Al final no eres un simple vendedor de coches, eres un actor económico importante del país. Renault representa a más de 25.000 empleados en España, es un 1% del PIB, incluso un poco más, y estos datos te pone en el mapa, no como vendedor de coches, sino que como empresa, como corporación.

Por esto, fabricar en España es una ventaja competitiva importante para la marca.

P: En materia de producción, ¿cuáles son los siguientes pasos el plan ‘Renaulution’ en España?

R: Estamos trabajando para lanzar el proyecto de Re-Factory en Sevilla, que es un proyecto de economía circular para refrescar coches de ocasión y darles una segunda vida, pero con la misma calidad de un coche nuevo, para que todo el mundo tenga acceso a la movilidad, porque no todo el mundo puede o quiere, hay otros que tienen prioridades distintas.

Luego dentro del plan industrial, quedan otros tres nuevos modelos que hablaremos de ellos más adelante.

P: El Austral es un SUV compacto con motores híbridos, ¿convence más el híbrido que el eléctrico en España?

R: Sin lugar a dudas. El híbrido, especialmente el autorecargable, permite tres cosas: acceder a la electrificación sin revolucionar mi manera de consumir el automóvil, le sigo echando gasolina, sólo que gasta mucho menos; llegar a la electrificación de una manera razonable en cuanto a coste, porque un coche eléctrico es mucho más caro; y entender que realmente lo importante es sacar los coches antiguos del parque móvil.

P: ¿Por qué el eléctrico no está funcionando igual en España que el resto de países de Europa?

R: Pues te diría que lo inverso de lo que te he dicho antes. Todos los fabricantes proponemos eléctricos. Yo creo que los españoles estamos igual de concienciados con la ecología que un danés, que un noruego, que un francés o un alemán. Pero hay una gran diferencia, no tenemos infraestructura, no tenemos puntos de recarga. Falta muchísima.

P: Todo apuntaba a que 2022 iba a ser el año de la recuperación pero el mercado cerrará por debajo del millón de unidades otro año más, ¿estáis contentos con las ventas de los tres primeros trimestres?

R: Dentro del contexto actual, creo Renault lo está haciendo bastante bien. Lo que sí que es verdad, como le ha pasado a muchas marcas, nos han faltado coches y con más coches hubiésemos vendido mucho más. Es decir, cuando tú miras las estadísticas de matrículas creo que no reflejan el apetito del público español por comprar coches, de hecho, todas las marcas tenemos mucha cartera de pedidos pendientes de entregar.

En el caso de Renault, tenemos a varias decenas de miles de clientes que están esperando un coche en España. Pero sí, estamos contentos, porque hemos protegido la marca desde la performance del Renault Arkana, que desde su lanzamiento ha sido un bombazo en el mercado. Es un coche como el Austral, que cuando lo ves la primera vez ya sabes que va a ser un coche ganador. Además, ahora tenemos buenas previsiones de producción para entregar a los clientes, tanto en tanto en octubre, como en noviembre, como en diciembre.

P: ¿Cuál es la cuota de mercado de Renault? ¿Tenéis previsto que aumente en 2023?

R: La cuota del mercado este año se sitúa en un 6,4%, que es una cuota modesta. Precisamente por lo que te acabo de decir, porque sufrimos de microchips y quizás los coreanos y algunos japoneses han sufrido menos, pero para el año que viene lo deberíamos hacer mejor.