Grifols prepara una emisión de deuda para afrontar refinanciaciones

La catalana Grifols ha informado este miércoles que «está trabajando activamente para emitir deuda senior garantizada, cuyos fondos, en caso de éxito, se destinarán a refinanciar deuda no garantizada», con vencimiento en 2025. Además, la catalana ha desvelado que los ingresos derivados de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS Blood a Haier, a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology, se destinarán a reducir deuda garantizada, según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante un comunicado.

En este sentido, la firma de hemoderivados ha recordado que sigue avanzando en el cierre de la transacción, que espera que concluya en la primera mitad del año 2024, conforme a lo planificado.

Además, la compañía ha explicado que ha iniciado un proceso de emisión de deuda senior garantizada para refinanciar la deuda senior no garantizada con vencimiento en 2025, proceso en el que está trabajando «activamente».

En caso de que la transacción se lleve a cabo con éxito, la compañía de hemoderivados ha señalado que procederá «a realizar los comunicados pertinentes para mantener informado al mercado».

De este modo, Grifols ha confirmado su compromiso «de cumplir con los vencimientos de deuda de 2025», al tiempo que ha clarificado el destino de los fondos de Shanghai RAAS, según han indicado a EP en fuentes de la compañía.

Grifols remitió la semana pasada a la CNMV la información requerida por el organismo supervisor en la que desveló que procederá a reducir a dos el número de medidas empleadas para reflejar el resultado bruto de explotación (Ebitda) en sus comunicaciones de resultados, y situó la deuda neta en 2023 en 10.527 millones de euros, con 1.111 millones en contratos de leasing.

Grifols y Shanghai RAAS

Grifols ya había anunciado la venta a Haier Group Corporation la mayor parte (20%) de su participación en Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. (SRAAS), como estaba previsto antes de las acusaciones de la firma de análisis Gotham Research contra la catalana. Así lo informó la empresa en enero.

En una Información Relevante enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional desveló que había contactado con Haier, cuya vicepresidenta «ha manifestado textualmente lo siguiente: We continue to work to close the deal as originally planned (Seguimos trabajando para cerrar el trato como estaba previsto)».

Así, Grifols afirmó que la operación evolucionaba según lo previsto y preveía cerrarla en «la primera mitad del año 2024, tal y como ya se ha comunicado al mercado», añadió ante la CNMV. Grifols venderá el 20% de SRAAS a Haier por unos 1.800 millones de dólares estadounidenses (casi 1.630 millones de euros).