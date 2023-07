Golpe a la hucha de las familias: La capacidad de ahorro de los españoles cayó a la mitad en 2022

Nuevo varapalo a la hucha de las familias. La media de la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares fue en 2021 del 13,35%, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un año después, en 2022, este índice se redujo a la mitad ,hasta el 6,35%. Un dato que, sin tener en cuenta el baipás de la pandemia, fue también inferior al de 2019, con un 7,25%.

Este porcentaje se calcula dividiendo el ahorro de los hogares entre su riqueza y multiplicándolo por 100. Por ejemplo, si una familia es capaz de ahorrar 1.000 euros y tiene 10.000, la tasa de ahorro sería del 10%. Cuando este índice es negativo, el afectado estaría consumiendo más de lo que gana, como ha sucedido en varios trimestres de los últimos años, con o sin crisis sanitaria de por medio.

El ahorro, en caída libre

En términos anuales, el ahorro de las familias no ha parado de descender desde la pandemia, llegando incluso a niveles inferiores a los de 2019. Durante el año de la Covid-19, los hogares alcanzaron un índice del 17,1%. Una cifra que ha ido disminuyendo con los años. Si en 2021 el dato se situaba ya en el 13,35%, en 2022, se redujo a la mitad, hasta los 6,35%. Es decir, casi un punto porcentual por debajo de los datos prepandemia, puesto que en 2019 la tasa fue del 7,25%.

Al comparar los datos de los tres primeros meses del 2020 -cuando aún no eran medibles las consecuencias económicas del coronavirus- con los del mismo período del 2023, se detrae que la tasa de ahorro de los hogares se hundió del 4,6% al 0,9%. Una caída de 3,7 puntos pese a que entre ambos momentos, las familias conservaron buena parte de su renta por el confinamiento. De hecho, en el segundo trimestre del 2020 el índice llegó incluso al 33,5%.

Es decir, tras dos años de impulso de la capacidad de ahorro de las familias, se alcanzaron porcentajes inferiores al año inmediatamente anterior al de la pandemia. Las políticas del Gobierno no solo no fueron capaces de aprovechar la tendencia positiva de ahorro provocada por el confinamiento, sino que condujeron a que los hogares tocasen los niveles de ahorro más bajos de los últimos cuatro años.

Pérdida de poder adquisitivo

La pérdida de capacidad de ahorro no es lo único que las familias han tenido que sufrir. El Banco de España informó que, en 2022, un 9% de los hogares no fueron capaces de cubrir los gastos esenciales. Este porcentaje era del 7% en 2020. Y es que la subida de los precios no ha ido acompañada de una mayor renta para los ciudadanos.

Así, la pérdida del poder adquisitivo ha afectado al grueso de la población. Mientras los pensionistas vieron descender su capacidad de compra un 3,2% en 2022, los trabajadores sufrieron una caída del 4,2% entre 2002 y 2019. No obstante, los datos para los hogares son más desesperanzadores. El poder adquisitivo de las familias se desplomó el 4,5% entre 2020 y 2022, coincidiendo con la caída de la tasa de ahorro.

En definitiva, las familias, tras pasar por el confinamiento y haber sido capaces de acumular riqueza durante un tiempo, han visto como las políticas del Gobierno no han sido capaces de aprovechar esas circunstancias extraordinarias. Tanto es así que, dos años después de la pandemia, sus tasas de ahorro se encuentran por debajo del 2019. Por tanto, se puede concluir que este Ejecutivo de coalición ha desaprovechado la oportunidad de extraer algo positivo de la pandemia.