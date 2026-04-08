El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha elevado al 10,871% su participación en Indra, lo que supone 2,3 puntos porcentuales más que la posición del 8,51% que mantenía hasta ahora en la compañía española de defensa y tecnología, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, al aumentar su posición, Goldman Sachs podría solicitar otro asiento en la compañía.

En concreto, la posición de Goldman Sachs en Indra está estructurada mediante un 2,819% en acciones indirectas y el otro 8,05% corresponde a distintos tipos de derivados financieros (swap y call/put option).

Por el momento, se desconoce si la participación de la entidad financiera ha sido construida por su cuenta o a petición de un tercero, es decir, como una forma de allanar la entrada o el aumento de la participación de algún inversor en el capital de Indra.

Goldman Sachs podría solicitar otro asiento en Indra

Por tanto, Goldman Sachs posee un paquete accionarial de 19,2 millones de acciones de la empresa española, cuyo valor de mercado en estos momentos ronda los 1.012 millones de euros, con los títulos de Indra intercambiándose en 52,7 euros en el parqué en torno a las 13.45 horas de la jornada bursátil de este miércoles.

Este es el primer movimiento del banco en el capital de Indra en lo que va de año, ya que su último cambio se registró el 9 de diciembre de 2025, cuando bajó su participación más de un 2% desde el 10,7%. La participación de Goldman Sachs en la española se situó en una horquilla entre el 4,933% y el 10,748% durante el pasado ejercicio.

En este contexto, cabe recordar que los títulos de Indra se recuperan tras unos meses convulsos provocados por la inestabilidad en su cúpula, que finalmente se saldaron la semana pasada con la salida del ya expresidente de la firma Ángel Escribano y la sustitución de este por Ángel Simón.