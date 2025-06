El Gobierno de Pedro Sánchez pedirá a la Unión Europea (UE) aumentar las barreras al comercio exterior tras las presiones del sector secundario. Así lo ha afirmado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la junta general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) a la que ha acudido OKDIARIO. En concreto, el político catalán ha incidido en que Europa «no puede aplicar esquemas de los años 90 en las negociaciones del 2025» y que hay que «generar un nuevo europeísmo exigente con la política comercial».

Así, Hereu ha defendido que «la política comercial europea siempre ha creído en la autonomía estratégica abierta», es decir, en unos mercados relativamente libres de cara al exterior.

Sin embargo, la guerra comercial iniciada tras el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos (EEUU) está cambiando la situación. Por esa razón, el ministro cree que la UE «no puede ser ingenua», por lo que el Gobierno le pedirá «igualdad de trato» y que sólo puedan comerciar aquellos que tengan «reglas de juego confiables equiparables».

A partir del próximo 26 de junio, el Ejecutivo planea trasladar a las autoridades comunitarias esta exigencia del sector industrial español, a saber, que hay que «evitar la exportación de chatarra sin control» para que ésta se pueda quedar en suelo europeo al servicio de las empresas locales. «Yo creo que este es un gran objetivo sobre el que tenemos que incidir en la Comisión Europea», ha afirmado el ministro.

«No podemos aplicar ahora criterios de ingenuidad comercial en la Europa y en el mundo del 2025, aplicando esquemas de hace 20 años, porque el paradigma es diferente y ahora los elementos de geopolítica influyen mucho», ha declarado Hereu. Es decir, «veníamos de una cultura de comercio absolutamente abierto, sin ninguna cortapisa», que el Ejecutivo de Sánchez considera que debe cambiar.

El presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, ha asegurado que «Europa corre el riesgo de verse inundada de acero mundial no sostenible si no actúa ya». «Estamos en un momento crítico en toda la siderurgia europea, y será peor, porque en 2026 finalizan las medias de salvaguardia. No han sido eficaces, pero no podremos resistir sin ellas. La industria europea necesita medidas y ayudas urgentes para afrontar el reto de la descarbonización, y para competir contra otros países que no cumplen las reglas del juego», ha defendido.

A este respecto, el ministro Hereu ha señalado que, una vez que desaparezcan las medidas de salvaguarda, «tendremos que impulsar unas medidas europeas de protección firmes y competitivas, ya que la geopolítica influye ya en la política comercial de forma directa», lo que va a afectar al comercio exterior.

La industria sobre el comercio exterior

La patronal del acero ha llegado, incluso, a plantear la posibilidad de la implementación de aranceles en su sector. Estas empresas temen que, tras las tarifas americanas, el mercado internacional se desvíe a territorio europeo, inundando de productos la UE y presionando a la baja en los precios.

«A pesar de algunos signos de recuperación en producción y consumo, el sector opera en un entorno internacional crecientemente adverso, marcado por el retorno del proteccionismo, el encarecimiento energético, la aceleración de la transición ecológica y una presión competitiva creciente desde terceros países», defiende Unesid.

Con todo, por el momento el sector del acero puede respirar tranquilo. En el primer trimestre de 2025, esta industria vivió un crecimiento en su producción del 11,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 3,28 millones de toneladas.

Además, las exportaciones crecieron un 4,1% en términos interanuales, «impulsadas por una mejora en la demanda de productos planos en el norte de Europa y una reactivación parcial del mercado italiano».

«En términos de estructura comercial, el saldo exterior se mantiene positivo, pero con una balanza cada vez más ajustada debido a la presión de las importaciones extracomunitarias, que siguen creciendo a doble dígito en el arranque de 2025», advierten en la patronal.