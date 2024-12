Giro confirmado en las transferencias: el cambio que vas a notar a partir de ahora

El año 2025 también llega con cambios en lo relativo al precio de las transferencias bancarias. A partir del próximo 9 de enero los bancos cobrarán una cantidad simbólica o prácticamente no cobrarán las denominadas transferencias inmediatas. Todo ello en relación a una directriz de la Unión Europea de equiparar estos envíos de dinero a los que se realizan de forma estándar, que no suelen tener ningún coste para los clientes de las entidades bancarias españolas. El cambio se producirá el próximo 9 de enero y la mayoría de bancos de España ya han confirmado que no cobrarán por las transferencias exprés.

Este cambio que llega con las transferencias a partir del mes de enero viene a colación de un reglamento aprobado por el Parlamento Europeo con el objetivo de facilitar los pagos y las transferencias dentro de los países miembros de la Unión Europea. Lo que se argumentó desde la comisión europea era «crear un mercado integrado de transferencias inmediatas en euros, es esencial que dichas operaciones se procesen de conformidad con un conjunto común de normas y requisitos».

«Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a ordenantes y beneficiarios en relación con el envío y la recepción de transferencias inmediatas no serán superiores a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios de pago en relación con el envío y la recepción de otras transferencias de tipo equivalente», informó sobre la norma aprobada el mes de marzo que entrará en vigor a partir del próximo 9 de enero. Esto deja claro que desde Bruselas quieren obligar a los bancos a cobrar por las transferencias inmediatas lo mismo que por las no inmediatas. Así que teniendo en cuenta que las transferencias estándar suelen ser gratis en todos, esto obliga a las entidades a rebajar de forma drástica el precio.

El cambio que viene con las transferencias

Hasta la fecha, los bancos de toda España cobraban por las transferencias inmediatas un coste que oscila entre 0,95 euros y 12 euros. Todo por hacer un envío al instante entre dos cuentas independientemente del banco al que se realice. Esto se solía utilizar para realizar pagos exprés en determinados momentos de necesidad para el cliente. Así que a partir del próximo 9 de enero tendrán que tener el mismo precio que las estándar, que tardan unos días es enviar el dinero de cuenta a cuenta.

Así que este reglamento aprobado por el Parlamento Europeo supone un cambio drástico en lo que tiene que ver con las transferencias, que a partir de enero dejarán de tener coste en todas sus modalidades. Grandes Bancos como Santander, CaixaBank o Banco Sabadell ya han anunciado que seguirán las directrices de la Unión Europea y no cobrarán comisión a partir del mes de enero por las transferencias exprés. Aún así próximamente anunciarán a su cliente las condiciones y la letra pequeña que tendrán que seguir para que todos los movimientos de dinero sean gratis en 2025.

La Organización de Consumidores y Usuarios también se ha pronunciado sobre este cambio que llega con las transferencias. «Muchos bancos españoles llevan tiempo ofreciendo transferencias inmediatas, pero pocos consumidores las usan y prefieren las transferencias ordinarias, que son a menudo gratuitas, mientras que las otras no lo son por lo general y pueden tener un coste elevado, como ocurre en Bankinter (que cobra el 0,4% del importe con un mínimo de 12 euros) o Caixabank (que cobra un fijo de 1,99 euros más un 0,4% del importe transferido, con un mínimo de 3,95 euros)», informaron a través de su página web.

Así que a partir del próximo 9 de enero la mayoría de españoles no tendrá que pagar coste alguno por realizar una transferencia inmediata, que permitirá a los clientes mover dinero a otra cuenta de cualquier entidad bancaria en cuestión de segundos. Esto parece que supondrá el fin de las transferencias ordinarias, que hasta la fecha eran capaces de desplazar ciertas cantidades en un plazo de 24 o 48 horas desde que se realiza el pago.